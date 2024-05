Conte Napoli, l’appello social di Nino D’Angelo diventa subito virale – VIDEO

Antonio Conte è sempre più vicino al Napoli e Nino D’Angelo è pronto ad accoglierlo con un messaggio social esilarante: il video.

Sono ore frenetiche in casa Napoli. Gli azzurri sembrano vicinissimi a trovare l’accordo definitivo con il proprio prossimo allenatore.

Aurelio De Laurentiis ha aspettato a lungo l’evoluzione delle situazioni di ogni allenatore disponibile sulla piazza. Dopo la vittoria dell’Europa League, il Napoli ha atteso anche Gian Piero Gasperini. Dopo l’ottimismo delle prime ore, adesso sembra che Gasperini sia proiettato maggiormente verso la permanenza a Bergamo.

Il Napoli, però, non si è fatto cogliere di sorpresa. Appresa la notizia circa il futuro di Gian Piero Gasperini, la dirigenza partenopea ha ripreso i contatti con Antonio Conte. Il Napoli sta lavorando duramente in queste ore per chiudere l’accordo in maniera definitiva e minuto dopo minuto pare che il tecnico salentino sia sempre più vicino agli azzurri.

I tifosi sono pronti da tempo ad accogliere Conte e tra loro c’è anche Nino D’Angelo che l’ha voluto fare a modo suo.

Conte Napoli, accoglienza incredibile di Nino D’Angelo

I tifosi azzurri aspettano da tempo l’annuncio ufficiale circa il prossimo allenatore. Nel corso dei mesi sono davvero tantissimi i nomi che si sono susseguiti, ma il preferito dei tifosi è rimasto sempre e solo Antonio Conte.

Conte è garanzia di vittoria e il suo spirito combattivo sembra essenziale per tirar fuori il Napoli da una situazione molto negativa.

L’entusiasmo, dunque, è alle stelle e Nino D’Angelo si prepara ad accogliere Antonio Conte a modo suo. In un video pubblicato sui propri profili social, Nino D’Angelo ha provato a convincere definitivamente il tecnico salentino.

Di seguito quanto evidenziato:

“Mister Conte, vogliamo solo te. Tu devi essere il nuovo allenatore del Napoli. Ti stiamo abbracciando a braccia aperte. Tutti noi tifosi, quelli veri, quelli di sempre. Ti amiamo già. Già siamo “Contiani”, ti voglio bene Antò, ti aspetto a Napoli”.

Il noto cantante partenopeo, in questo momento, rappresenta lo stato d’animo della maggior parte dei tifosi azzurri. Proprio per questo motivo il video è andato subito virale e sta già facendo il giro del web.

Di seguito il video: