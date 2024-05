Napoli-Lecce, novità da Castel Volturno: le condizioni di Osimhen

Si avvicina l’ultimo match di campionato e il Napoli si prepara per affrontare il Lecce: le ultime sulle condizioni di Victor Osimhen e non solo.

Il calcio d’inizio dell’ultimo match di questa Serie A del Napoli è fissato per domenica alle ore 18. Gli azzurri affronteranno allo Stadio Maradona il Lecce di Luca Gotti. I salentini arriveranno scarichi di motivazioni dato che la salvezza l’hanno già raggiunta. Il Napoli, invece, si giocherà le ultime chances di qualificarsi alla prossima Conference League.

Per partecipare alla terza coppa europea, gli azzurri sono obbligati a vincere contro il Lecce, sperare che il Torino perda contro un’Atalanta ancora in preda ai festeggiamenti post Europa League e che la Fiorentina vinca la finale di Conference contro l’Olympiacos.

Insomma, una situazione molto complicata e il Napoli ha bisogno quasi di un miracolo, ma i tifosi non vedono l’ora di vedere il Napoli scendere in campo così da poter addio ad una stagione davvero da dimenticare al più presto. Nel frattempo, dall’infermeria azzurra arrivano novità riguardo le condizioni degli infortunati.

Report allenamento Napoli, le ultime sulle condizioni di Osimhen

Il Napoli di Francesco Calzona si sta allenando duramente per preparare al meglio la sfida di domenica pomeriggio contro il Lecce. Sarà un match particolare per tanti azzurri che sono prossimi a dire addio alla maglia del Napoli.

Tra questi c’è ovviamente Victor Osimhen che, però, è alle prese con un infortunio muscolare. Sulle sue condizioni arrivano novità direttamente da Castel Voltruno.

Di seguito il report allenamento:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce, ultima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina finale. Mario Rui, Rrahmani e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in campo.

FONTE: SSC NAPOLI

Allenamento personalizzato in campo per Osimhen. Non è ancora chiaro se il centravanti nigeriano riuscirà a giocare la sua ultima partita davanti ai tifosi azzurri o sarà costretto a dare forfait. Il recupero dovrebbe essere vicino e ci sono ancora possibilità di vederlo in campo.

Molto più complicato, invece, per Mario Rui, Rrahmani e soprattutto Zielinski. Tutti e tre sono alle prese ancora con lavoro personalizzato in palestra. Il loro recupero procede a rilento e le possibilità che Piotr Zielinski possa salutare il pubblico partenopeo indossando la maglia del Napoli per un’ultima volta sono davvero minime.