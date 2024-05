Napoli, addio Meret: due portieri dalla Serie A al suo posto

Il Napoli ha preso una scelta importantissima riguardo al futuro: il possibile arrivo di Gian Piero Gasperini cambia il futuro di Meret.

Sono giorni frenetici in casa Napoli. Gli azzurri, che tra due giorni scenderanno in campo per l’ultima partita stagionale contro il Lecce, si stanno giocando gran parte del proprio futuro.

Giovanni Manna ha ormai già fatto il suo ingresso in società. Per l’ex Juventus manca solo l’annuncio ufficiale, ma Manna ha già fatto visita al centro sportivo di Castel Volturno, ha visionato le strutture e ha avuto modo di poter parlare con la squadra per comprendere meglio i piani futuri.

Dopo la scelta del nuovo ds, il Napoli deve ultimare quella del prossimo allenatore. I due nomi in corsa sono quelli di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. De Laurentiis sta attendendo il tecnico dell’Atalanta e il suo possibile arrivo rischia di sparigliare le carte sul futuro del Napoli.

Portiere Napoli, Gasperini ha scelto il titolare

Il futuro di Alex Meret a Napoli è sempre più in bilico. Nonostante il rinnovo automatico fino al 2025, in estate può lasciare gli azzurri. Se non dovesse arrivare un nuovo rinnovo, De Laurentiis lo cederà per non perderlo a zero tra due estati.

Ad allontanare Meret da Napoli ci sarebbe anche il possibile arrivo di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, pare che Gasperini abbia scelto Caprile come prossimo portiere titolare.

La scelta di far tornare Elia Caprile in pianta stabile al Napoli è arrivata direttamente dalla dirigenza. L’arrivo di Gian Piero Gasperini, però, gli garantirà anche il posto da titolare. Il suo vice, però, non sarà Alex Meret.

Come detto, il portiere friulano è al passo d’addio. Sempre Radio Kiss Kiss Napoli ha indicato chi potrebbe essere il secondo portiere del Napoli nella prossima stagione. Si tratta di Lukasz Skorupski, fresco di qualificazione in Champions League con il Bologna. Per il portiere polacco si tratterebbe di un ruolo da chioccia in protezione di un Elia Caprile alla prima esperienza in un top club.

Anche Pierluigi Gollini saluterà Napoli. Il portiere azzurro è tornato a Napoli ad inizio stagione, ma sempre in prestito con diritto di riscatto. La dirigenza azzurra, però, non ha nessuna intenzione di riscattare Gollini. Il portiere, quindi, farà ritorno all’Atalanta prima di capire quale sarà il suo futuro.