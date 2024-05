Mercato Napoli, ora è ufficiale: salta il primo colpo di Manna

Giovanni Manna è costretto a dire addio al primo colpo di mercato: l’obiettivo azzurro ha appena rinnovato!

Quando mancano pochi giorni alla fine del campionato, il Napoli è ancora alla ricerca del prossimo allenatore. Aurelio De Laurentiis sta attendendo sviluppi da Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta, dopo un primo incontro con la dirigenza nella giornata di oggi, si rivedrà domani con Antonio Percassi.

Come annunciato da Gianluca Di Marzio, però, pare che De Laurentiis non sia disposto ad aspettare in eterno il tecnico della Dea. Per questo motivo sta tenendo apertissima la pista che porta ad Antonio Conte. Nonostante non ci sia ancora certezza su chi siederà in panchina l’anno prossimo, il Napoli ha già iniziato a muoversi sul mercato.

Sia Conte che Gasperini giocano con un modulo simile e in totale rottura con il recente passato del Napoli. Per questo motivo, Giovanni Manna ha già un’idea su quelli che possono essere i rinforzi in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi azzurri, però, è sfumato.

Niente Napoli, salta l’obiettivo di mercato di Manna

Non ci sono ancora grandi certezze su quello che sarà il Napoli del futuro. Molti azzurri sono con la valigia in mano e anche Giovanni Di Lorenzo ha chiesto la cessione. Quel che è certo, però, è che De Laurentiis vuole tagliare ogni ponte con il recente passato. Per questo motivo il Napoli sta valutando con grande attenzione Gasperini e Conte, due tecnici che adottano uno stile di gioco opposto a quello attuale degli azzurri.

Giovanni Manna, nuovo ds del Napoli, però, ha già le idee chiare su chi potrà rinforzare la rosa dei partenopei. Tra le idee dell’ex Juventus c’era anche un giocatore bianconero: Daniele Rugani.

Secondo i rumors delle ultime settimane, il Napoli aveva messo nel mirino Daniele Rugani per portarlo all’ombra del Vesuvio. Il futuro del difensore, però, sarà ancora a tinte bianconere. La Juventus, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato il rinnovo di Rugani fino al 2026.

Nulla da fare, dunque, per il Napoli che ora dovrà virare su altri profili per rinforzare il reparto difensivo. In particolare, non è la prima volta che il Napoli si mostra interessato a Rugani. Il difensore, infatti, piaceva tantissimo agli azzurri dopo la sua prima stagione ad Empoli con Maurizio Sarri. Il Napoli seguì a lungo Rugani, all’epoca uno dei migliori prospetti italiani, ma il difensore decise di firmare con la Juventus.