Gasperini-Atalanta, distanza su un fattore: il Napoli spera nell’intoppo

Tra i candidati alla panchina del Napoli, c’è anche Gian Piero Gasperini, che però non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Il Napoli spera nell’intoppo tra Gasp e la Dea.

In casa Napoli non si fa altro che attendere la scelta del prossimo allenatore. Il tema è ormai al centro dei discorsi da molti mesi, con il presidente De Laurentiis che ha lavorato su più tracce nell’arco di questi mesi.

A pochi giorni dal termine della stagione, non si sa ancora chi allenerà il Napoli, con diverse opzioni sul tavolo del presidente azzurro. Tra i seguiti c’è Gasperini, che ha avuto un primo incontro con Percassi per valutare il dà farsi. Gli azzurri sperano che un fattore sia determinante per sancire la separazione tra Gasperini e l’Atalanta, e quindi tentare l’affondo.

Un fattore potrebbe propiziare l’addio di Gasperini dall’Atalanta: il Napoli ci spera

C’è attesa in casa Napoli per capire chi allenerà la squadra nella prossima stagione, ed i prossimi giorni sveleranno finalmente l’arcano. Negli ultimi giorni il focus è stato incentrato su Gian Piero Gasperini, con De Laurentiis che attendeva novità sul futuro del tecnico dell’Atalanta. In giornata c’è stato un primo incontro in casa Atalanta, ma concluso con un rinvio alla giornata di domani. Gasperini e Percassi hanno discusso molto, e provato a cercare l’intesa per continuare insieme questa avventura.

Nel corso di questa riunione odierna c’è stato però un intoppo, che potrebbe diventare decisivo per il futuro di Gasperini. Come riportato da Matteo Moretto, Gasperini avrebbe chiesto un contratto triennale a Percassi per proseguire insieme, mentre il patron della Dea propone un biennale. Ovviamente questo fattore potrebbe risultare determinante in un verso o nell’altro, visto che potrebbe delineare la permanenza o l’addio di Gasperini. Il Napoli resta alla finestra, con la speranza che le parti non riescano a trovare un accordo per poter affondare il colpo per il tecnico italiano.

Stando però alle voci di corridoio, la richiesta di Gasperini non dovrebbe essere un problema insormontabile per Percassi, che quindi potrebbe accogliere la richiesta dell’allenatore. Continua ad esserci quindi grande fiducia in casa Atalanta per la permanenza di Gasperini, con il rinnovo biennale o triennale che potrebbe essere siglato già domani. Intanto il Napoli non resta fermo, ed ha già accelerato nuovamente per la pista che porta ad Antonio Conte, in modo da affondare il colpo in caso di no di Gasperini. Ulteriori aggiornamenti sul futuro allenatore del Napoli e di Gasperini sono attesi nelle prossime giornate, o addirittura ore, visto che a breve saranno sciolti tutti i nodi.