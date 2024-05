Di Lorenzo tentato da tre top club: c’è l’indiscrezione sulla prossima squadra

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo sembrerebbe lontano da Napoli: tre top club tentano il capitano azzurro per la prossima stagione.

La stagione del Napoli, per la gioia dei tifosi azzurri, finalmente sta volgendo al termine. Gli azzurri sono attesi dall’ultimo match di Serie A contro il Lecce prima di andare a riposarsi dopo una stagione molto complicata.

In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione. Aurelio De Laurentiis non può permettersi un’altra stagione così lontana dalla vetta. Per questo motivo si è scelto di innovare il quadro dirigenziale. Mauro Meluso lascerà il club al termine della stagione. Al suo posto è già operativo Giovanni Manna, arrivato dalla Juventus.

Ancora avvolto nel mistero, invece, il nome del successore di Francesco Calzona. I nomi in pole position sono quelli di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Entrambi, però, rischiano ritrovarsi senza il proprio capitano, Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro avrebbe chiesto la cessione al termine della stagione.

Questa mattina è arrivata la notizia di un possibile addio di Giovanni Di Lorenzo a fine stagione. Dopo un’annata complicata per tutti, il capitano azzurro sembrerebbe essersi svuotato.

A tal proposito ha parlato Francesco Modugno ai microfoni di Radio Marte. Secondo Modugno sono tre i club che tentano Di Lorenzo a lasciare il Napoli in estate.

I club sono Inter, Juventus e Atletico Madrid. Il Napoli non bloccherà la cessione di Di Lorenzo, così come di tutti i giocatori azzurri.

Francesco Modugno, poi, ha spiegato i motivi dietro il possibile addio di Giovanni Di Lorenzo:

“Non mancano le tentazioni: Juventus, Inter e Atletico Madrid sono tutte soluzioni possibili, per un giocatore che, dopo un anno cosi complicato, si sente un po’ svuotato. Il tempo, l’estate e le vacanze possono servire, come i progetti o l’Europeo e il nuovo allenatore. In questo momento, Di Lorenzo ha messo insieme tante vicende, qualcosa che ha ascoltato non gli è piaciuto e ha vissuto in maniera inquieta. La stagione, anche per lui, è stata pesante e al di sotto dei suoi standard, e lo sa benissimo, da ragazzo intelligente e serio quale è. Nel colloquio con il nuovo ds Manna, è emerso quello che è uno stato d’animo particolare. Siamo al 24 maggio, il campionato non è ancora finito ed il mercato ci ha abituati a raccontare tante situazioni che cambiano: oggi è così, dopodomani potrebbe essere diverso”.