Assurdo Napoli, offerta mostruosa del PSG per Kvaratskhelia: Manna ha già individuato il sostituto!

Sono ore caldissime in casa Napoli per la questione calciomercato con il PSG che ha puntato dritto su Kvaratskhelia con un’offerta da capogiro.

Ultima gara di campionato per il Napoli, mancano davvero pochi giorni al termine della stagione con gli azzurri ancora a caccia di una – ormai insperata – qualificazione alla Conference League, che ormai può passare solo dal nono posto e soltanto qualora la Fiorentina vincesse lo stesso trofeo mercoledì 29 maggio in finale contro l’Olympiacos. Davvero mortificante, per quelli che sono ancora i campioni d’Italia in carica, terminare la stagione post scudetto in questo modo. Ecco perché De Laurentiis ha rotto gli indugi e ha già cominciato a parlare di futuro insieme al neo direttore sportivo partenopeo, Giovanni Manna.

La rosa del Napoli sarà fortemente rivoluzionata e i calciatori scontenti saranno messi sul mercato. Inoltre, come spiegato dallo stesso De Laurentiis, non ci saranno calciatori incedibili: alla cifra giusta tutti possono partire. Anche Khvicha Kvaratskhelia. E proprio sul georgiano ci sono importantissime novità.

Calciomercato Napoli, offerta da 100 milioni del PSG per Kvaratskhelia

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il PSG avrebbe avanzato un’offerta altissima per l’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia: ben 100 milioni di euro. Ecco quanto evidenziato:

La paura fa novanta ma anche cento, come i milioni che il Paris Saint Germain ha messo sul piatto per arrivare a Khvicha Kvaratskhelia. Un’azione di forza per rompere gli indugi e confermare come il georgiano sia diventato un obiettivo prioritario per il nuovo corso parigino.

Stando a quanto si legge sulla rosea, i parigini avrebbero individuato nell’attaccante del Napoli il calciatore giusto sul quale puntare per il dopo Mbappé, destinato al Real Madrid. Il contratto di Kvratskhelia con i partenopei scade nel 2027 e al momento non c’è accordo per il rinnovo: De Laurentiis offre 4 milioni più bonus mentre l’entourage del giocatore ne chiede almeno 5. Una distanza ampia, ma non insormontabile. Ad ogni modo, nonostante l’offerta sia decisamente allettante, il Napoli la ritiene insufficiente, anche in virtù dei tre anni di contratto che il georgiano ha ancora in essere con il club. De Laurentiis parlerà della cessione di Kvaratskhelia solo dinnanzi a un’offerta da 150 milioni: questa la cifra ritenuta congrua per l’addio del goergiano.

Intanto, però, Giovanni Manna non vuole farsi trovare impreparato e già ha iniziato a sondare una serie di calciatori per reperire l’eventuale sostituto di Kvara: in cima alla lista ci sarebbe Albert Gudmundsson del Genoa, per il qualche c’è stato ben più di un sondaggio.