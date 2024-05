“Zero offerte per Osimhen”: l’assurda rivelazione sull’attaccante del Napoli

Victor Osimhen lascerà certamente Napoli la prossima estate, ad oggi, però, non è chiaro ancora quale sarà il suo prossimo club.

Il matrimonio tra Napoli e Victor Osimhen è destinato a concludersi. L’attaccante nigeriano, capocannoniere dello scudetto azzurro, lascerà dopo quattro anni la città partenopea, sfruttando la clausola inserita all’interno dell’accordo per il rinnovo firmato a dicembre.

120 – 130 milioni, questa la cifra monstre che servirà per accaparrarsi l’ex Lille, che diverrà con ogni probabilità la cessione più virtuosa nella storia del club azzurro. Una cifra, che in assenza degli introiti Champions, farà da base per avviare la rifondazione tecnica del Napoli. Una rifondazione, che non riguarderà solo il settore offensivo a quanto pare.

Osimhen, quale sarà il suo prossimo club? Ad oggi nessuno si sarebbe fatto avanti

Paris Saint Germain, Premier League, con il Chelsea in prima fila, ad oggi, secondo i vari addetti ai lavori, il movimento alle spalle di Osimhen non sarebbe poco. Almeno secondo la stragrande maggioranza degli esperti di calciomercato.

Perchè stamane, il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha reso nota una news alquanto clamorosa: al momento non ci sarebbero offerte per Osimhen. Con ogni probabilità, secondo il noto quotidiano, degli approcci con l’attaccante o il suo entourage ci saranno anche stati, ma di offerte ufficiali al Napoli neanche l’ombra.

Un’indiscrezione in controtendenza con quelle delle ultime settimane, che vedevano impegnati gli azzurri addirittura in possibili scambi per il calciatore. Proprio ultimamente, infatti, stava prendendo sempre più quota l’idea di uno scambio con annesso conguaglio per Romelu Lukaku, che si è congedato dalla Roma per far ritorno al Chelsea, da cui è ormai fuori progetto tecnico. Non secondo il Corriere a quanto pare, che ha però ribadito l’esito finale dell’estate: ossia la separazione.

Il rinnovo firmato a dicembre ha rappresentato un accordo ponte, una sorta di ringraziamento comune, per scongiurare addii polemici a parametro zero. Il prolungamento è stato però fissato sino al 2026, con un solo anno in più di contratto, proprio a voler ribadire e confermare la necessità di risolvere la questione la prossima estate. Insomma, appare alquanto difficile, se non improponibile immaginare un epilogo diverso, con la quinta permanenza consecutiva dell’attaccante. Si sa, nel calcio tutto è possibile, ma il futuro dell’ex capocannoniere della Serie A, appare alquanto definito, almeno nelle intenzioni di calciatore e società.