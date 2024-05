Verso Napoli-Lecce, novità a sorpresa dall’infermeria: avete saputo?

Domenica alle 18:00 prenderà il via l’ultimo match stagionale del Napoli, che affronterà il Lecce. In avvicinamento all’incontro, arriva una novità importante dall’infermeria.

L’ultima giornata di Serie A si aprirà questa sera e si concluderà domenica sera con i match che decreteranno l’ultima squadra a salvarsi. Il Napoli, invece, chiuderà il proprio campionato al Maradona, con gli azzurri che sfideranno il Lecce di Luca Gotti.

Entrambi gli allenatori sono alle prese con dei giocatori acciaccati e che potrebbero non recuperare per l’ultimo atto della stagione. Nel pomeriggio è arrivata la notizia a sorpresa proprio dall’infermeria di una delle due squadre in vista del match di domenica e che riguarda la compagine salentina, che recupera un titolare importante come Krstovic.

Novità su un infortunato verso Napoli-Lecce: di chi si tratta

Si appresta a calare il sipario sulla stagione 2023/2024 della Serie A. Il massimo campionato italiano nel corso di questo weekend giunge al suo atto conclusivo, con gli ultimi verdetti che saranno delineati in questa ultima giornata. Tra i club che hanno ancora qualcosa da chiedere a questo campionato c’è il Napoli, che punterà alla vittoria contro il Lecce per poter sperare ancora in un posto in Conference League. I pugliesi invece hanno già raggiunto la salvezza aritmetica nelle scorse giornate, e quindi senza alcuna ambizione particolare.

I due allenatori arrivano a questa gara con diversi giocatori incerottati, con alcuni che tenteranno il recupero in extremis, mentre altri hanno già chiuso la loro stagione anzitempo. Nel report odierno arrivano novità importanti per Luca Gotti, visto che è rientrato in gruppo Nikola Krstovic e sarà regolarmente a disposizione per la gara del Maradona. Ancora personalizzato invece per Falcone e Sansone, per cui la convocazione resta ancora in bilico per la sfida col Napoli.

Intanto Gotti ha iniziato ad incassare una notizia positiva, con l’attaccante montenegrino che ha recuperato e probabilmente sarà schierato nell’undici iniziale. Ovviamente il tecnico del Lecce spera di poter recuperare anche gli altri due acciaccati, in modo da presentarsi al Maradona con il miglior undici possibile.

Chi non se la passa alquanto bene è invece Francesco Calzona. L’allenatore del Napoli rischia di fronteggiare ben quattro defezioni piuttosto importanti. Difatti Mario Rui, Rrahmani, Osimhen e Zielinski hanno continuato a svolgere il loro lavoro personalizzato in palestra ed in campo, e la convocazione diventa quindi difficile. I più vicini al rientro sono Osimhen e Zielinski, che puntano al recupero in modo da poter salutare il Maradona, visto che entrambi diranno addio al Napoli nel corso del mercato estivo. Gotti dunque ha incassato una buona notizia in vista di domenica e Calzona si augura che nei prossimi due giorni ci saranno delle buone nuove anche per lui.