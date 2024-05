Dalla Serie B è appena arrivato il verdetto sul Bari: è ufficiale, ecco com’è andato il playout contro la Ternana.

In serata, allo stadio “Liberati” di Terni, è andata in scena la sfida salvezza tra Ternana e Bari. Il playout di andata si è concluso 1-1 al San Nicola di Bari: la conferma del pareggio anche nel match di ritorno, sarebbe stato favorevole agli umbri che, forti del posizionamento migliore in classifica, avrebbero potuto festeggiare la conferma in Serie B.

Il risultato finale, però, recita tutt’altro: 0-3 schiacciante del Bari che dopo una stagione fatta di delusioni e rimpianti, centra una salvezza che si era addirittura complicata nelle ultime giornate di campionato. Capitanata dal difensore Valerio Di Cesare, la squadra pugliese è riuscita a mantenere la categoria dopo i diversi problemi e scelte discutibili da parte della società che hanno condizionato l’annata calcistica della compagine biancorossa.

Il Bari ha concluso il campionato al 17esimo posto, zona valevole per lo scontro salvezza con la sedicesima, la Ternana. Quest’ultima ha collezionato due punti in più rispetto alla squadra di Federico Giampaolo che però, nello scontro diretto, ha fatto prevalere il cuore più che le gambe e le qualità tecniche. La caparbietà, la dedizione, il cuore e le lacrime di Di Cesare nelle ultime settimane, alla sua ultima partita con questa maglia, certificano la passione e l’amore indescrivibile per una città che ha sofferto tanto.

Il Bari travolge la Ternana, i protagonisti della serata

Un anno fa il Bari era protagonista ai vertici della Serie B per centrare una promozione, sfumata soltanto negli ultimi secondi di gioco per via di un gol di Pavoletti, allo scadere. Oggi il copione è totalmente diverso, la sofferenza dei tifosi del Bari si è protratta per l’intera stagione a seguito di un rendimento davvero deludente e poco fedele alle aspettative ad inizio campionato.

Il playout con la Ternana si è concluso 0-3 con le marcature del capitano Valerio Di Cesare al tramonto del primo tempo, di Giacomo Ricci e di Giuseppe Sibilli nella prima parte del secondo tempo. Un risultato che racconta perfettamente la partita, ricca di emozioni e di tensione: al 78esimo minuto, infatti, tra le file del Bari è stato espulso Nicola Bellomo, direttamente dalla panchina.

Valerio Di Cesare, nel giorno del suo compleanno, si è fatto il regalo più bello: il raggiungimento di una salvezza insperata che allontana definitivamente i fantasmi della Serie C su una piazza che merita palcoscenici molto più importanti.