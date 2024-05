Scambio tra Napoli e Atalanta? L’ex azzurro spiazza tutti: coinvolto Kvara

Con l’imminente termine della stagione calcistica, si entrerà nel vivo con le trattative di mercato. L’ex Napoli si sbilancia su un clamoroso scambio con l’Atalanta in cui sarebbe coinvolto Kvaratskhelia.

In casa Napoli non si attende altro che il termine ufficiale di questa stagione, in cui purtroppo gli azzurri non hanno avuto il rendimento che tutti si aspettavano. All’indomani della gara di domenica contro il Lecce, ci si proietterà completamente verso la prossima stagione, con diverse scelte che potrebbero essere ufficializzate a breve.

Dopo l’annuncio del nuovo allenatore, si inizierà ad entrare nel vivo del mercato, in cui ci si aspetta molto dal Napoli. Intanto un ex azzurro Stefan Schwoch si è sbilanciato una clamorosa ipotesi di scambio tra il Napoli e l’Atalanta, in cui rientrerebbe anche Kvaratskhelia. Tirato in ballo anche l’eroe di Bergamo, Lookman, che con la sua tripletta ha regalato il trofeo agli orobici.

Scambio clamoroso tra Napoli e Atalanta: c’entra anche Kvaratskhelia

Il calciomercato estivo si appresta ad entrare nel vivo, con le trattative che potrebbero iniziare a decollare dopo il termine del campionato. Le prossime settimane saranno innanzitutto decisive per delineare i prossimi allenatori delle varie squadre. In casa Napoli è testa a testa tra Gasperini e Conte, con Pioli ed Italiano leggermente più defilati. Il tecnico dell’Atalanta è balzato in cima alla lista dei preferiti di De Laurentiis, e dopo la conquista dell’Europa League potrebbe arrivare la separazione tra il tecnico e la Dea.

In attesa di capire di più in merito al destino di Gasperini, l’ex Napoli Stefan Schwoch ha commentato la clamorosa suggestione di mercato su un ipotetico scambio tra Lookman e Kvaratskhelia, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito, le sue dichiarazioni:

“Lookman ha avuto risalto per la tripletta di ieri. Ha finito in crescendo questa stagione. Kvaratskhelia viene da un anno dove tutti a Napoli hanno reso al di sotto delle aspettative. Non si può gettare via ciò che ha fatto Kvaratskhelia solo perché ieri sera Lookman ha fatto tre goal. Se io fossi in De Laurentiis ci penserei ad uno scambio, forse Lookman ha più il fiuto del goal di Kvaratskhelia, anche se giocare nell’Atalanta è un conto e farlo a Napoli è un altro. Quando giochi con la casacca del Napoli senti il peso di una città intera”.

Parole che hanno scatenato il dibattito tra i tifosi, che già iniziano a ipotizzare i primi scenari di mercato targati Gasperini, in quanto quest’ultimo sembra essere il nome più vicino, per ora, ai partenopei.