Pessime notizie per il Napoli, c’entra il successo dell’Atalanta in Europa: le ultime

Il trionfo dell’Atalanta sul Bayer Leverkusen in finale di Europa League spinge in basso gli azzurri. Pessime notizie per il Napoli.

Il calcio italiano torna a dominare in Europa, dopo le scorse annate ricche di finali europee senza però trovare successo alcuno, fatta eccezione per il trionfo targato Roma in Conference League. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha infatti schiantato per 3 reti a 0 l’apparentemente imbattibile Bayer Leverkusen, perfetto nel corso della seconda stagione di gestione Xabi Alonso fino all’incontro con la Dea. Un risultato che dona nuovamente prestigio alla Serie A, ma che finisce per collegare nuovamente Atalanta e Napoli sul piano delle news, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni circa il futuro di Gasperini.

Tema principale, questa volta, è però il Ranking UEFA, e le ultime notizie non sono per nulla confortanti per i partenopei.

Ranking UEFA, l’Atalanta supera il Napoli grazie al trionfo in Europa League

Una brutta batosta quella incassata dal Napoli dopo il trionfo in Europa League da parte dell’Atalanta. Gli azzurri, che poco più di 365 giorni fa conclusero la propria miglior esperienza in Champions accrescendo la propria posizione nel Ranking UEFA, sono infatti crollati a picco nella suddetta classifica proprio a causa dei bergamaschi. Il 3-0 firmato Lookman ha difatti dato la spinta necessaria alla Dea per scavalcare Juventus e Napoli nella speciale graduatoria.

Attualmente, i nerazzurri risultano quindi essere la terza squadra italiana nel Ranking alle spalle di Inter e Roma, con tale posizione persa che ora spaventa il Napoli anche in vista del futuro. La probabile stagione senza coppe, salvabile esclusivamente da una qualificazione dell’ultimo minuti in Conference League, potrebbe infatti costare agli azzurri altre e importanti posizioni in classifica nel recente futuro.

Sorpasso Atalanta al Napoli, il nuovo Ranking UEFA

Di seguito, le prime 20 posizioni della speciale classifica UEFA, che vede Roma e Inter rispettivamente al sesto e al settimo posto capeggiare sulle italiane. L’Atalanta aggancia quindi il posto numero diciassette toccando quota 81.000 punti, scalzando il Napoli fermo ad 80.000. Allo stesso punteggio, appena dietro ai partenopei, la Juventus, con il sorpasso bianconero ai danni degli azzurri che diviene ora questione di tempo: