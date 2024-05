Niente Napoli, la decisione sul tecnico è UFFICIALE: firma con un altro club

Ormai è ufficiale, il club lo ha appena reso noto sul proprio sito: non sarà lui il prossimo allenatore del Napoli!

Il Napoli è ancora alla ricerca del prossimo allenatore ma nel frattempo alcune squadre sono già ricorse ai ripari per cercare di preparare quanto prima la nuova stagione. L’annata calcistica degli azzurri è stata segnata da molteplici errori della società nel prendere decisioni consone alla crescita del club, anche in campo internazionale.

In questo momento il Napoli è decimo in classifica: una posizione che certifica le difficoltà che hanno afflitto la squadra partenopea a solo un anno dalla gioia scudetto. La dirigenza ha nel mirino alcuni nomi per la panchina. Tra questi spicca quello di Gian Piero Gasperini che nella giornata di ieri ha coronato un vero e proprio sogno: la vittoria dell’Europa League con la sua Atalanta. Una macchina perfetta che dimostra il lavoro di un allenatore molto sottovalutato nel corso degli anni ma che ha convinto De Laurentiis ad offrirgli la panchina del Napoli. Gasperini, infatti, ad una domanda riguardo al proprio futuro, ha risposto: “Futuro? Sono un po’ in una situazione che è come quando hai una moglie con dei figli e trovi una donna bellissima“.

Un indizio che potrebbe far riferimento proprio alla squadra di De Laurentiis. Quest’ultimo, dal proprio canto, ha altri nomi sul proprio taccuino: Pioli, Conte ed Italiano su tutti. Nonostante ciò, l’eventuale possibilità di vedere un giovane in rampa di lancio, però, è del tutto sfumata: il nome in questione è Francesco Farioli.

Farioli firma con un club storico, niente Napoli per lui

Francesco Farioli ha stupito l’intera Europa grazie a quanto fatto sulla panchina del Nizza. Il giovane allenatore nel corso della stagione è stato accostato più volte al Napoli che ha sicuramente apprezzato la sua gestione in questi mesi in Francia. La pista Farioli, infatti, per un periodo di tempo è sembrata quella più vicina ai concetti di gioco che De Laurentiis vorrebbe applicare alla propria squadra.

Un’idea che è rimasta suggestione poichè la dirigenza è stata beffata sul tempo. Farioli, infatti, sarebbe stata un’ottima alternativa nel caso in cui i profili accostati al Napoli sarebbero venuti meno. L’Ajax ha deciso di chiudere l’accordo con l’allenatore italiano dopo una stagione molto difficile.

Di seguito il comunicato ufficiale: “L’Ajax ha raggiunto un accordo con Francesco Farioli e l’OGC Nice per il trasferimento dell’allenatore all’Ajax. Farioli firma un contratto triennale, a partire dall’11 giugno 2024 e fino al 30 giugno 2027″.