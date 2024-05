News SSC Napoli, insidia dalla Serie A per il pupillo di ADL: può saltare tutto!

De Laurentiis insidiato da un’altra squadra di Serie A per il suo pupillo: le ultime news rischiano di far saltare l’affare.

Nelle ultime ore sono state rese note alcune notizie che hanno riguardato i principali club di Serie A. News che condizioneranno le trattative estive e che rischiano di rimodellare il progetto di alcune squadre. Nella giornata di oggi il Bologna ha diramato il proprio comunicato stampa in cui è stata ufficializzata la separazione della società rossoblù da Thiago Motta.

L’ex allenatore dello Spezia è ad un passo dalla Juventus e la nuova situazione che si è venuta a creare ha rimescolato le carte in tavola sul piano degli allenatori. De Laurentiis monitora la situazione e spera di chiudere quanto prima per il prossimo leader da piazzare sulla panchina partenopea.

Nella lista del Napoli ci sono i nomi di Gian Piero Gasperini, fresco vincitore di una storica Europa League con la sua Atalanta, Antonio Conte, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Nelle ultime ore la società bolognese ha deciso di puntare i riflettori su uno di questi profili, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio.

Una nuova opportunità per l’allenatore che potrebbe così disputare la Champions League, competizione a cui gli azzurri non potranno prendere parte a seguito della deludente stagione.

Il Bologna sgambetta il Napoli, Italiano è il primo nome per il post Motta

Vincenzo Italiano sarà impegnato in questo finale di stagione per trovare il secondo successo azzurro in Europa a pochi giorni da quello ottenuto dalla Dea, ieri sera a Dublino contro gli invincibili del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Il tecnico della Fiorentina è pronto a dare tutto per centrare la vittoria della Conference League, una coppa che sa di chiusura di un ciclo, prima dell’addio al capoluogo toscano.

Italiano ha già comunicato da tempo alla società la decisione di voler lasciare la Viola dopo anni di ricostruzione e formativi per la crescita anche in Europa della squadra e dello stesso allenatore. L’ex Spezia è nel mirino del Bologna che lo considera il sostituto ideale, in vista anche dell’avventura europea che i rossoblù dovranno intraprendere nel corso della prossima stagione. Motivo per cui De Laurentiis dovrà fare ben attenzione, qualora decidesse di puntare sull’allenatore dei Viola.

Tra i principali indiziati del Bologna, nel caso in cui sfumasse l’arrivo proprio di Italiano, ci sarebbero anche Eusebio Di Francesco e Raffaele Palladino, in uscita dal Monza. Sullo sfondo rimane il profilo di Maurizio Sarri, entusiasta di intraprendere una nuova ed ultima avventura.