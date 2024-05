Napoli da non credere, la batosta è definitiva: non succedeva da 15 anni

Ennesima delusione in casa Napoli: arriva l’aritmetica certezza che certifica la difficilissima stagione vissuta dagli azzurri.

La stagione del Napoli si concluderà domenica al termine della 38esima giornata contro il Lecce di Luca Gotti. La squadra pugliese ha raggiunto una salvezza tranquilla che ha permesso ai giallorossi di mantenere la Serie A. Di conseguenza da una parte ci sarà la celebrazione dell’obiettivo raggiunto, dall’altra ci saranno soltanto le ultime apparizioni dei protagonisti indiscussi negli ultimi anni tra le file partenopee.

Spiccano i nomi di Piotr Zielinski e di Victor Osimhen: due degli artefici dello scudetto che hanno vissuto anni molto importanti della loro carriera. Il destino europeo dei partenopei, però, verrà definito dalla Fiorentina e non solo. In caso di vittoria della Conference da parte della Viola, ci sarebbe l’opportunità per la nona classificata in Serie A di andare a giocarsi la Conference League.

In questo momento gli azzurri sono decimi e soltanto il risultato del Torino, impegnato in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta, deciderà il futuro del Napoli. Dopo 14 partecipazioni consecutive gli azzurri rischiano di non apparire in una competizione europea il prossimo anno. I dati deludenti, però, non finiscono di certo qui: la batosta è ufficiale, non succedeva da 15 anni.

Il Napoli fuori dalle prime otto, ecco quando giocherà in Coppa Italia

La vittoria in extremis della Fiorentina contro il Cagliari ha condannato il Napoli all’aritmetica certezza di concludere il campionato al di fuori delle prime otto posizioni. Un evento che avrà delle ripercussioni sulla prossima stagione degli azzurri che vedranno un calendario completamente stravolto rispetto alle ultime stagioni.

I turni di qualificazione di Coppa Italia, infatti, vedranno protagonisti il Napoli non più a gennaio come solito ma addirittura ad agosto. Una batosta incredibile soprattutto se si paragona questa situazione a quella di un anno fa in cui si sperava, in ottica della seguente stagione, addirittura al bis scudetto.

Era dal 2009 che il Napoli non disputava il terzo turno di Coppa Italia, quando al San Paolo si presentò la Salernitana, battuta poi 3-0. Nel dicembre successivo ci fu poi la vittoria sul Cittadella per poi perdere agli ottavi di finale contro la Juventus per 3-0. Ennesima delusione per i tifosi che dopo aver assistito all’impossibile in questa stagione, anche in Coppa Italia a seguito della sconfitta per 4-0 contro il Frosinone, dovranno ora digerire l’ennesimo record negativo stagionale del Napoli.