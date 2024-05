Hamsik su Calzona: “Mi ha confidato una cosa”, poi il commento sul Napoli

L’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik, è tornato a parlare nella giornata odierna. Diversi i temi toccati, da Francesco Calzona fino alla stagione del Napoli.

Sin da subito si era capito che non sarebbe stata una stagione facile per il Napoli, ma nessuno si sarebbe aspettato un rendimento così deludente. Nemmeno i cambi di guida tecnica durante la stagione son serviti, ed anzi, le cose sono ulteriormente peggiorate.

L’avvento di Calzona sulla panchina azzurra ha accentuato ulteriormente i problemi della squadra, che ora rischia di restare fuori da qualsiasi competizione europea. La bandiera del Napoli, Marek Hamsik, è tornato a parlare proprio degli azzurri e di Calzona.

Hamsik torna a parlare: le parole su Calzona e sul Napoli

Domenica si concluderà la stagione del Napoli con la sfida del Maradona contro il Lecce, e ciò rappresenta una vera e propria manna dal cielo per tutti i tifosi. La stagione attuale degli azzurri è stata molto deludente, soprattutto dopo la conquista in maniera schiacciante dello scudetto nella scorsa stagione. La società ha pagato gli errori commessi durante il mercato estivo, con la scelta di un’allenatore non adeguato e un mancato intervento sulla rosa. Inoltre l’arrivo di Calzona non ha fatto altro che peggiorare la situazione, con il tecnico che non è stato in grado di dare una sterzata al gruppo squadra. Sul rendimento del Napoli e sulle difficoltà di Francesco Calzona, si è espresso l’ex Napoli Marek Hamsik, intervenuto ai media slovacchi.

“Calzona è sotto una pressione enorme. Mi ha detto che non vede l’ora di tornare. È andato a Napoli per dare una mano, ma la situazione lì è quella che è. So che lui ha dato tutto, ma poi dipende dai giocatori che vanno in campo.

In seguito, il centrocampista azzurro ha sottolineato la delicatezza di un momento così difficile per la compagine azzurra: