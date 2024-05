“Come ripartirà il Napoli?”: Sarri non ha dubbi, la risposta infiamma i tifosi

La dirigenza del Napoli è già proiettata verso la prossima stagione, e le prossime settimane saranno decisive per porre le basi. Intanto l’ex Maurizio Sarri si è espresso sul futuro degli azzurri.

Il Napoli sta lavorando ormai da diversi mesi alla prossima stagione, con il presidente De Laurentiis che ha iniziato a piazzare i primi tasselli. L’arrivo di Giovanni Manna come nuovo DS è solo il primo passo, visto che nelle prossime settimane arriverà l’ufficialità circa il prossimo allenatore.

Poi inizierà la vera e propria ricostruzione della rosa dopo quest’annata disastrosa, con diverse valutazioni che saranno fatte su molti azzurri. Sulla stagione del Napoli e sul futuro si è espresso l’ex allenatore, Maurizio Sarri, che ha infiammato i tifosi.

Sarri traccia la strada per la ripartenza del Napoli: le parole dell’ex tecnico degli azzurri

Per il Napoli si prospetta un’estate piuttosto rovente, soprattutto dopo un’annata faticosa come quella che sta per concludersi. Le prossime settimane saranno decisive per l’annuncio del nuovo allenatore, e da lì in poi partirà ufficialmente il mercato degli azzurri. Si preannuncia un grosso rinnovamento all’interno dell’organico del Napoli, visto che ci saranno molti addii, tra cui anche alcuni piuttosto importanti. Tutto ciò avverrà anche a causa del netto calo avuto dagli azzurri in questa stagione.

Sul rendimento del Napoli e sulle prospettive future della rosa si è espresso Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni di Sportitalia: “Il Napoli riparte da una squadra forte. Dopo l’Inter era la squadra tecnicamente più forte. Poi ci sono stagioni di questo tipo. Una squadra abituata a vincere si è trovata in difficoltà ed ha fatto una brutta stagione. La squadra si fa passare per scarsa, ma non è così, c’è una base forte. Sulla scelta del prossimo allenatore dipenderà dalla società. Nella scelta dell’allenatore, anche andando controcorrente, spesso è andata bene”.

L’ex allenatore del Napoli è tornato a parlare oltre due mesi dopo le dimissioni da tecnico della Lazio, e nel suo intervento ha trovato spazio anche per parlare degli azzurri. Sarri si è mostrato fiducioso sul futuro del Napoli, annunciando come si aspetta una crescita dagli azzurri nel corso della prossima stagione. Il tecnico ha affermato come gli azzurri abbiano patito le difficoltà iniziali in questa stagione, ma le basi per ripartire sono importanti. Dunque per l’ex allenatore del Napoli, gli azzurri hanno vissuto una stagione difficile, ma le qualità per ripartire già nella prossima stagione con questi giocatori ci son tutte. Sarri si è esposto anche sul prossimo allenatore del Napoli, suggerendo al club di andare controcorrente rispetto ai soliti nomi, visto che spesso è volentieri scelte di questo genere hanno pagato.