Zielinski, l’omaggio a Napoli è speciale: spunta la lettera d’addio

La storia d’amore tra Piotr Zielinski e il Napoli è arrivata ai titoli di coda. Il saluto del calciatore al club azzurro.

La stagione del Napoli non è stata per nulla entusiasmante, ancor più perché lascerà un senso di “incompiutezza” dopo lo scudetto ottenuto nella passata stagione. L’annata che sta per concludersi è la chiusura di un ciclo, motivo per il quale saranno diversi i calciatori che lasceranno il club. Tra questi, è ovviamente presente Piotr Zielinski che sposerà il progetto dell’Inter per i prossimi anni. Non a caso, domenica allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena l’ultimo saluto dei tifosi al centrocampista polacco, il quale veste la maglia partenopea dal lontano 2016.

Dopo una trattativa estenuante, non è arrivato il rinnovo contrattuale richiesto. Infatti, il presidente De Laurentiis non ha assecondato le richieste dell’entourage del calciatore. Nonostante l’addio, il legame tra la piazza e il calciatore resterà per sempre indissolubile, ancor più dopo le numerose dimostrazioni di affetto nel corso degli anni. Basti ripensare all’immagine che lo ritrae disteso sul prato dell’Allianz Stadium dopo la rete di Raspadori allo scadere contro la Juventus. Ora, però, è giunto il momento degli addii e Piotr Zielinski ha voluto omaggiare l’intero gruppo squadra e non solo.

Zielinski dice addio al Napoli: svelato il contenuto della lettera

Piotr Zielinski non sarà più un calciatore del Napoli. Come riportato da “La Repubblica” il calciatore ha già salutato l’intero gruppo squadra nel corso della festa di compleanno, ancor prima dell’ultima apparizione con la maglia azzurra. Infatti, lunedì sera ha omaggiato i compagni attraverso una lettera commovente.

. Di seguito il contenuto del messaggio riportato dal quotidiano:

“Vorrei ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me. Non mi sono mai sentito più sicuro di quanto mi sia sentito qui con la mia famiglia. Ricorderò sempre le cose belle che mi sono capitate qui e le persone meravigliose che ho conosciuto a Napoli. Siete straordinari. Non dimenticherò mai il vostro supporto e la vostra amicizia. Grazie a voi ho raggiunto tutto ciò che potevo desiderare nel nostro club. Insieme a voi abbiamo lottato per partite importanti e vissuto emozioni indimenticabili”.

Inoltre, il calciatore azzurro non ha “trascurato” i tifosi, dedicando una parte della lettera ai sostenitori che non hanno mai smesso di incitarlo durante il corso degli anni. Di seguito un altro estratto del messaggio.