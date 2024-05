News Napoli, primo incontro di mercato per Manna: è successo ieri a Castel Volturno

Giovanni Manna ha già iniziato il proprio lavoro con il Napoli. Svelato il primo incontro di mercato del nuovo direttore sportivo.

La stagione del Napoli è stata tutt’altro che facile, motivo per il quale ci saranno diversi cambiamenti dopo l’ultima giornata di campionato. Il match è in programma domenica contro il Lecce e sarà l’occasione per salutare i propri tifosi al Maradona. Oltre a ciò, però, si tratterà anche della chiusura definitiva di un ciclo che ha portato allo scudetto con Luciano Spalletti. Infatti, a partire dalla prossima annata, saranno apportati diversi cambiamenti. Le modifiche riguarderanno l’organigramma, la panchina ed ovviamente i calciatori. Una delle novità è già sbarcata in Campania con il nome di Giovanni Manna, neo direttore sportivo.

Con l’arrivo del dirigente in Campania, la società azzurra può iniziare a lavorare sul mercato. I tasselli da analizzare sono diversi, ancor più per quel che riguarda il mercato in uscita. Infatti, al momento, nessun calciatore risulta essere incedibile in caso di offerta adeguata. Uno dei reparti più importanti è senza dubbio la difesa, in modo tale la porta che ha come protagonista Alex Meret. La stagione dell’estremo difensore non è stata semplice, motivo per il quale sono in corso le dovute valutazioni in vista del futuro.

Mercato Napoli, incontro con Manna per il futuro di Meret: le ultime

Le strade di Alex Meret e del Napoli potrebbero separarsi al termine della stagione. Al momento, nessuna decisione è stata presa in merito a questa situazione ma sono in arrivo cambiamenti importanti. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” ieri c’è stato un incontro importante per il futuro.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte:

“Discorso a parte merita il portiere: il nuovo contratto di Meret scadrà nel 2025, dopo che il Napoli ha esercitato l’opzione di rinnovo (per presenze), ma la sua permanenza non è scontata. Ieri, per la cronaca, a Castel Volturno è stato segnalato Andrea Pastorello, uno dei manager di Alex: di lui, però, si parlerà a fine stagione. Intanto è in arrivo Caprile dopo il prestito all’Empoli”.

Ovviamente, non è stata presa alcuna decisione in merito al futuro di Alex Meret. Ciò nonostante, però, il contratto del calciatore scadrà nel 2025, motivo per il quale la società sarà “costretta” ad indicare la strada per il futuro. Una delle novità più importanti potrebbe essere rappresentata proprio dall’approdo di Giovanni Manna, il quale sarà costretto a fare i conti con una situazione delicata.