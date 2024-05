Mercato Napoli, affondo da capogiro per Buongiorno: la risposta del Torino

Il Napoli spinge per Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino è un obiettivo per rinforzare la difesa.

L’arrivo di Giovanni Manna al Napoli rappresenta la volontà del club di “rifondare” il gruppo squadra. Il dirigente azzurro avrà il compito di ingaggiare profili importanti, in modo tale da cancellare ogni traccia della stagione in corso. Quest’ultima, è stata altamente deludente, motivo per il quale occorre una mini rivoluzione in vista dei prossimi anni. Oltre alle entrate, vanno risolte anche alcune situazioni legate alle uscite. Proprio quest’ultime assicureranno alla società importanti introiti che saranno poi reinvestiti nella prossima sessione di mercato.

A tal proposito, in vista dei prossimi mesi, il presidente De Laurentiis avrebbe già identificato diversi calciatori che potrebbero fare al caso del Napoli. Uno dei reparti da “puntellare” è senza dubbio la difesa. Quest’ultima, ha sofferto in modo costante negli ultimi mesi, ancor più dopo la cessione di Kim Min-Jae. Il difensore coreano è stato “sostituto” da Natan, il quale però non è stato protagonista e spesso è stato costretto a guardare i suoi compagni dalla panchina. Da qui, nasce la necessità di ingaggiare un difensore con qualità importanti, come ad esempio Alessandro Buongiorno. Per lui, il Napoli avrebbe avanzato un’offerta che si avvicinerebbe ai 40 milioni di euro.

Mercato Napoli, pronto lo sprint per Buongiorno: le ultime

Sono giorni caldi in casa Napoli in chiave mercato. Il club azzurro ha intenzione di costruire un progetto importante, motivo per il quale sarà necessario intervenire sulla rosa. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il primo obiettivo per la difesa porta il nome di Alessandro Buongiorno, attualmente in forza al Torino ma pronto per il salto di qualità.

Di seguito, quanto riportato dal medesimo quotidiano:

“Il Napoli è innanzitutto a caccia di difensori centrali: il sogno si chiama Buongiorno, 24 anni, puntato e già finito all’interno di una proposta da 35 milioni più 5 di bonus spedita al Torino. La società piemontese però punta a ricavare anche di più e attende la Premier. Valutazioni su Hancko, 26 anni, slovacco del Feyenoord; e Rafa Marin, 22 anni, spagnolo del Real in prestito all’Alaves. Se Dragusin lascia il Tottenham, tornerebbe nei radar dopo il blitz fallito a gennaio”.

Ovviamente, un aspetto da non sottovalutare sarà legato alla volontà del calciatore. Quest’ultimo, è ormai pronto al salto di qualità in un grande club, ma prima bisognerà capire quale sia la sua preferenza. Una volta terminata la stagione, diversi club chiederanno informazioni al Torino e dopodiché scenderà in campo il difensore italiano che “indirizzerà” il proprio futuro.