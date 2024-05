L’Atalanta vince l’Europa League, a sorpresa arriva la reazione del Napoli (FOTO)

Sogno bergamasco a Dublino: l’Atalanta vince la sua prima Europa League, immediato il commento del Napoli.

L’Atalanta ce l’ha fatta, il team di Gian Piero Gasperini con un netto tre a zero ha schiantato il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso assicurandosi l’Europa League per la prima volta nella propria storia. Un successo inaspettato, contro un team a detta di tutti favorito, reduce da una Bundesliga vinta da imbattuta, una imbattibilità che persisteva tra l’altro in tutte le competizioni, almeno sino ai novanta minuti di stasera.

Decisivo un indemoniato Lookman, autore di ben 3 goal, due nel primo tempo, uno nella ripresa, facendo letteralmente a fette la difesa delle aspirine, inerme dinanzi alle giocate del nigeriano.

Delirio Atalanta a Dublino: vittoria per gli uomini di Gasperini, il commento del Napoli

Un successo storico, che mancava dal 99 in ambito italiano. Gli ultimi ad assicurarsi quella che all’epoca si chiamava Coppa UEFA furono gli uomini di Alberto Malesani, che con il suo Parma portò nel bel paese la seconda competizione europea per club.

Ci ha pensato appunto l’Atalanta a sfatare la maledizione, dopo che Inter e Roma nel giro degli ultimi 3 anni ci erano andate maledettamente vicine, abdicando unicamente nell’atto finale. La SSC Napoli, attraverso il proprio account Twitter, ci ha tenuto a complimentarsi con la compagine italiana. Di seguito, il tweet del club partenopeo:

Congratulazioni all’@Atalanta_BC per la straordinaria vittoria dell’@EuropaLeague! 🏆👏 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 22, 2024

Si attendono ora le parole di Gasperini, che sicuramente nell’immediato vorrà godersi unicamente questa gioia immensa, con il primo trofeo della propria carriera, ma che spinto dall’euforia, potrebbe schiarire le voci sul proprio futuro.