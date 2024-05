Erede Meret, l’agente del portiere svela tutto: “La data della decisione”

Il futuro di Alex Meret è ancora in bilico e in casa Napoli si valuta l’ipotesi di addio a fine stagione: l’agente svela la data della decisione definitiva.

Sono ancora tantissimi i dubbi che attanagliano il futuro del Napoli. Dopo che nella giornata di ieri Giovanni Manna ha fatto per la prima volta il suo ingresso a Castel Volturno, gli azzurri sono ora chiamati a fare chiarezza su quello che sarà il prossimo allenatore del Napoli.

I nomi in corsa per la panchina del Napoli sono ormai noti da tempo. In pole position sembrano esserci sia Gian Piero Gasperini, sia Antonio Conte. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, pare che la squadra abbia richiesto esplicitamente Antonio Conte e Giovanni Manna sarebbe molto d’accordo con questa idea.

Oltre al rebus allenatore, però, ce ne sono davvero tanti anche riguardati la rosa. Sono diversi gli azzurri pronti a dire addio a fine stagione e tra questi ci potrebbe essere anche Alex Meret, il cui futuro è tutto da scrivere.

Erede Meret, l’agente di Caprile esce allo scoperto

Alex Meret, nonostante la vittoria dello scudetto nella passata stagione, non è mai stato totalmente apprezzato dalla tifoseria azzurra. Molti, invece, non aspettano altro che un suo errore per poterlo criticare duramente, anche quando non sono realmente sue le colpe dei gol subiti.

Il Napoli, però, il suo erede potrebbe averlo già in casa. Si tratta di Elia Caprile, autore di un’ottima stagione a Empoli e che molti tifosi azzurri vedrebbero bene a difendere la porta del Napoli nella prossima stagione.

Graziano Battistini, agente di Caprile ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Crc. L’agente ha svelato quando verrà presa una decisione definitiva sul suo futuro.

Di seguito le sue parole:

Caprile potrà essere inserito nella rosa del Napoli per la prossima stagione?

“Intanto manca una partita all’Empoli che è la partita, quindi nel rispetto di tutti penso sia doveroso aspettare per parlare di cose che in questo momento vengono in secondo piano. Dobbiamo aspettare per parlare del futuro di Caprile. La sua determinazione non è mai venuta meno nel provare a dare tutto se stesso nella causa e lo farà ancora. La sua missione è quella di voler raggiungere questa salvezza storica. Massima concentrazione sulla partita di domenica. L’Empoli se vince, si salva. Il campionato ha regalato tante emozioni”.

Del futuro di Caprile, così come quello di Meret se ne riparlerà a fine stagione. Il match che attende l’Empoli è troppo importante per distrarsi con discorsi riguardanti il futuro.

Meret è legato al Napoli con un contratto fino al 2025, ma senza rinnovo andrà via. De Laurentiis, infatti, non vuole assolutamente perdere a parametro zero il portiere friulano.