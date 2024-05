Calciomercato Napoli, Osimhen rifiuta una big: ha preso una decisione

Il mercato del Napoli girerà attorno alla cessione di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ha preso una decisione sul futuro.

Domenica alle ore 18:00 allo Stadio Maradona ci sarà l’ultimo atto di una stagione completamente da dimenticare per il Napoli e per i suoi tifosi. Contro il Lecce, gli azzurri proveranno a giocarsi le residue speranze di qualificazione alla prossima Conference League, ma dovranno sperare che il Torino perda contro l’Atalanta e che la Fiorentina vinca la finale di Conference contro l’Olympiacos.

Sarà una partita particolare al Maradona. Gli azzurri, infatti, si avviano verso una vera e propria rivoluzione estiva e molti giocatori sono al passo d’addio. Tra questi c’è Piotr Zielinski, che in occasione della sua festa dei 30 anni ha salutato tutti i compagni e gli amici che in otto anni ha avuto l’opportunità di conoscere.

Oltre al polacco, anche Victor Osimhen, qualora recuperasse dall’infortunio, giocherà la sua ultima partita con la maglia azzurra. Il suo destino, infatti, è lontano da Napoli e lo stesso Osimhen ha preso una decisione sul futuro.

Addio Osimhen, il nigeriano ha scelto la sua prossima destinazione

Victor Osimhen è legato al Napoli da un contratto fino al 2026. Il rinnovo firmato lo scorso dicembre garantirà al Napoli di intascare per intero i 130 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto.

Sul centravanti azzurro ci sono diversi club interessati, ma stando a quanto affermato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, pare che Osimhen abbia già scelto la sua prossima destinazione.

Nelle ultime settimane si è parlato sempre più insistentemente dell’interesse del PSG per Osimhen. De Maggio, però, ha affermato che il bomber azzurro ha rifiutato l’offerta dei parigini perchè il suo obiettivo è misurarsi in Premier League.

Di seguito quanto evidenziato:

“Osimhen dice “no” alla Francia, non vuole il PSG, ma dice “sì” alla Premier League”.

Una scelta, dunque, che sembra definitiva quella di Victor Osimhen. In Inghilterra è forte l’interesse del Chelsea, alla disperata ricerca di un centravanti da almeno 20 gol a stagione, ma anche del Liverpool. Arne Slot, nuovo allenatore dei Reds è pronto a regalarsi il primo grande colpo di mercato per dare subito una scossa all’ambiente, ancora frastornato dall’addio di Jurgen Klopp. I tifosi del Liverpool, inoltre, chiedono a gran voce un grande attaccante per sostituire Darwin Nunez.

Non è ancora chiara quale sarà la destinazione di Victor Osimhen, ma quel che è certo è che il PSG non è tra i piani del nigeriano. I parigini, dunque, dovranno trovare delle alternative per sostituire Kylian Mbappè e potrebbero bussare nuovamente alla porta del Napoli per Khvicha Kvaratskhelia, pallino di Luis Enrique.