Mercato Napoli, il presidente risponde alle voci: sulla trattativa

Il Napoli si avvia verso l’ultima giornata di campionato, per poi proiettarsi definitivamente verso la prossima stagione. Intanto arriva l’annuncio del presidente su un obiettivo degli azzurri.

La stagione è ormai giunta al termine, con l’ultimo atto che andrà in scena questo weekend. Il Napoli chiuderà la sua stagione dinanzi ai propri tifosi contro il Lecce, con la gara che si disputerà domenica alle ore 18:00.

Nel corso di questi mesi, la dirigenza ha già mosso i primi passi in vista del mercato estivo, ma da settimana prossima si entrerà nel vivo con qualsiasi affare. Sono diversi gli obiettivi del Napoli per l’estate, ma il presidente con il suo annuncio prova a spegnere le voci di mercato.

Mercato Napoli, c’è l’annuncio del presidente: un obiettivo è più lontano

Con la stagione calcistica che volge verso il termine, l’attenzione è proiettata verso la prossima, ma prima di tutto sul calciomercato estivo. La sessione estiva sarà fondamentale per molti club, tra cui anche il Napoli. Gli azzurri dovranno innanzitutto scegliere il loro prossimo allenatore, e dopo di che si avvieranno i movimenti sul mercato col nuovo DS Manna. In questi mesi, i dirigenti partenopei hanno già sondato diversi profili per rinforzare l’organico, ma solo nelle prossime settimane i discorsi si potranno approfondire ulteriormente.

Il Napoli ha bisogno di svariati rinforzi nei vari reparti, anche viste le diverse cessioni che saranno effettuate. Soprattutto si dovrà agire sul reparto difensivo, che ha mostrato tutte le proprie lacune nel corso di questa stagione. Uno degli obiettivi per la difesa è il terzino del Lecce, Valentin Gendrey. Sul futuro del laterale difensivo si è espresso il presidente dei salentini, Saverio Sticchi Damiani, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Non ho informazioni in merito a questa voce di mercato e soprattutto di mercato me ne interesserò al termine del campionato. Sicuramente non siamo una società costretta a vendere grazie ai nostri bilanci in regola”.

Il presidente del Lecce ha avvisato il Napoli in vista del mercato estivo, annunciando che sarà difficile acquistare Gendrey. Il club salentino proverà con tutte le forze a trattenere il terzino francese, visto che il Lecce non è costretto a vendere obbligatoriamente i propri pezzi pregiati. Sticchi Damiani ha però rinviato i discorsi alle prossime settimane, dove valuterà eventuali offerte, ma senza fare sconti. Si mette in salita l’affare che potrebbe portare Gendrey al Napoli, visto che il Lecce non è intenzionato a lasciar partire a cuor leggero il terzino. Bisognerà capire se queste son solamente parole di circostanza, o se gli azzurri riusciranno a strappare l’ok per il trasferimento di Gendrey.