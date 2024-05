Di Lorenzo-Inter: l’agente spaventa i tifosi, le parole

Il calciomercato estivo potrebbe riservare parecchie sorprese per il Napoli. Arriva l’annuncio dell’agente di Giovanni Di Lorenzo che fa tremare i tifosi.

In casa Napoli si guarda molto alle prossime settimane, in cui si inizierà a delineare il quadro in vista della prossima stagione. La stagione attuale si sta per concludere, e sicuramente non c’è soddisfazione tra gli azzurri per come si è svolta l’annata.

Gli azzurri hanno deluso su tutti i fronti, e ciò ovviamente mette a serio rischio la posizione di tutti i tesserati, compresi quelli che erano definiti intoccabili. Anche il futuro di Giovanni Di Lorenzo potrebbe essere in bilico, con il suo agente che si è espresso su un’eventuale approdo dell’Inter.

Di Lorenzo accostato all’Inter: arrivano le parole dell’agente: tifosi azzurri preoccupati

La stagione del Napoli è stato del tutto deludente. Gli azzurri partivano tra i favoriti per la conquista dello scudetto, soprattutto dopo quello dominato nella scorsa stagione. Purtroppo però il Napoli fin dalle prime battute della stagione ha mostrato numerosi problemi, che purtroppo hanno accompagnato la squadra durante l’intero arco dell’anno. Sicuramente ci si aspettava qualcosa in più soprattutto dai leader tecnici ed emotivi della squadra, che invece hanno deluso totalmente. Difatti anche i vari Kvaratskhelia, Osimhen, Di Lorenzo hanno deluso, beccandosi le critiche feroci della tifoseria.

Il loro futuro è dunque in bilico, nonostante sembravano essere degli intoccabili fino ad un anno fa. Il capitano Giovanni Di Lorenzo è finito al centro di diverse critiche, ma anche nel mirino dell’Inter. I nerazzurri dopo essersi assicurati Zielinski a parametro zero, sarebbero pronti ad acquistare il capitano del Napoli. Le voci di mercato si fanno insistenti, ed a esporsi in prima persona è l’agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi a TvPlay: “Possibilità di un trasferimento di Di Lorenzo all’Inter? Non voglio rispondere. Vedremo il dà farsi dopo la fine del campionato”.

Giuffredi non ha aperto all’addio del capitano del Napoli, ma neanche chiuso le porte ad un’eventuale trasferimento nel corso del mercato estivo. La stagione di Di Lorenzo è stata complessa come quella dell’intera squadra, ma il capitano azzurro è da mesi tra i principali criticati dalla tifoseria. Questo clima teso potrebbe spingere il terzino a valutare l’addio, seppur nemmeno un’anno fa è arrivato il rinnovo di contratto. Nel corso del calciomercato tutto è possibile, e quindi non è da escludere un’eventuale partenza di Di Lorenzo. D’altrone l’Inter sicuramente cederà Denzel Dumfries, e con i soldi ricavati potrebbe tentare l’affondo per il capitano del Napoli. In quel caso sarà poi fondamentale la volontà di Di Lorenzo, che dovrà valutare se riscattarsi al Napoli o cambiare aria.