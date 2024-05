Il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni elogiando uno degli allenatori finiti nel mirino.

Continua a tenere banco in casa Napoli la situazione legata al nuovo allenatore. Dopo la stagione deludente, il presidente del Napoli ha tanta voglia di ripartire per permettere alla squadra di tornare a lottare ad altissimi livelli. Nelle ultime ore, sono circolati diversi nomi, anche se al momento non è stato raggiunto nessun tipo di accordo con nessun tecnico.

Il presidente De Laurentiis sa di non poter sbagliare la scelta, motivo per il quale si starebbe prendendo diverse settimane per assicurare alla piazza un uomo importante. Infatti, nella prossima stagione sarà necessario invertire la rotta per cancellare tutte le problematiche attuali. Come sappiamo da diversi giorni, nel mirino del patron ci sono Antonio Conte, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli (parlando di tecnici italiani). Proprio negli ultimi minuti, Aurelio De Laurentiis si è reso protagonista di un importante apprezzamento nei confronti di uno dei condottieri attenzionati.

De Laurentiis: “L’Atalanta la seguo sempre con molto piacere”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tag 24” facendo un apprezzamento nei confronti dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Di seguito le sue parole.

“Guarderò con interessa la partita dell’Atalanta? Loro li guardo sempre con particolare. Possiede un bravissimo allenatore e degli ottimi calciatori. Parliamo di una squadra che pratica un calcio molto interessante”. Su Casini: “I club di Serie A non hanno sfiduciato Casini, anche perché non ne hanno la possibilità. Inoltre, parliamo del miglior presidente degli ultimi venti anni. Sono fiducioso che in questa incomprensione totale si possa arrivare ad una sola strada: l’autonomia totale della Serie A. Parliamo di un’industria, motivo per il quale deve essere indipendente e autonoma”.

Le parole del presidente azzurro sono molto importanti ai fini della scelta che verrà prese nelle prossime settimane. I contatti con Gian Piero Gasperini sono già stati avviati, con il tecnico che ha dato la propria disponibilità all’operazione. Prima di procedere all’eventuale accordo, l’allenatore dell’Atalanta è voglioso di finire la stagione nel miglior modo possibile. Infatti, gli orobici questa sera si giocheranno l’accesso alla finale di Europa League contro il Marsiglia. Inoltre, la squadra è attesa dalla finale di Coppa Italia contro la Juventus che andrà in scena il prossimo 15 maggio.

Una volta conclusa la stagione, le parti potrebbero intensificare i contatti in modo tale da regolare al Napoli un nuovo allenatore. Ovviamente, sarà cruciale la volontà dello stesso Gasperini, il quale è molto legato alla proprietà Percassi.