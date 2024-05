Ndoye e Posch a segno, tifosi del Napoli in festa: il motivo è pazzesco!

Ndoye e Posch in gol contro il Napoli, azzurri battuti dal Bologna ma a sorpresa nella città partenopea si fa festa per un motivo da non credere.

Una sconfitta pesante, l’ennesima di questa stagione del Napoli, che al Maradona è caduto al cospetto del Bologna per 0-2. La formazione di Thiago Motta ha imposto il proprio palleggio nei primi minuti di gioco e ha schiacciato gli azzurri con un uno-due che ha fatto male alla squadra di mister Calzona. Le reti hanno portato le firme di Dan Ndoye e Stefan Posch e ciò, strano ma vero, ha fatto la felicità di alcuni tifosi partenopei.

Scommesse sui gol di Ndoye e Posch contro il Napoli, tantissime vincite tra i tifosi azzurri

No, non parliamo di un improvviso volta faccia da parte dei supporters azzurri. La fede calcistica è unica e non si cambia, ma nella giornata di ieri si è registrato un particolare fenomeno a Napoli. Moltissimi napoletani, infatti, avevano giocato schedine pronosticando le reti proprio di Ndoye e Posch, ciò ha generato tantissime vincite nelle ricevitorie di scommesse. Il motivo di tali scommesse è facile da comprendere: contro il Napoli quest’anno quasi ogni formazione di Serie A ha visto sbloccare al primo gol stagionale un proprio calciatore.

I casi eclatanti sono stati quelli di Success e Cerri, a segno in Udinese-Napoli ed Empoli-Napoli, entrambi al primo gol in campionato. Ma la lista dei calciatori che ha timbrato il cartellino del gol per la prima volta in questa stagione è davvero lunghissimo: si parte da Kamada della Lazio e si passa a Brekalo della Fiorentina (entrambi un solo gol in campionato, proprio contro gli azzurri), ma poi si prosegue con Bani del Genoa e Coppola del Verona. E non è finita qui, va ricordato anche Kovalenko in Napoli-Empoli, gara finita 0-1 e che costò la panchina a Rudi Garcia. A segno per la prima volta in campionato contro gli azzurri anche Racic del Sassuolo, Darmian e Barella dell’Inter, Frendrup del Genoa e Abraham della Roma. Una lista davvero lunghissima di calciatori che hanno aspettato di affrontare il Napoli per sbloccarsi in campionato.

Lo stesso hanno fatto Ndoye e Posch, entrambi ancora a secco in Serie A, prima della gara con gli azzurri. Proprio per questo motivo i tifosi partenopei, prima del match e seguendo la scia di calciatori andati in gol per la prima volta contro il Napoli, hanno scommesso sulle reti di Ndoye, Posch e Calafiori, ovvero tre dei titolari rossoblu ancora a caccia di una rete. In due casi su tre il pronostico è stato indovinato. Male per il Napoli, che però almeno una gioia ai propri tifosi quest’anno l’ha regalata.