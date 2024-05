Altro che pienone, Maradona svuotato: cos’hanno fatto i tifosi per Napoli-Bologna

Ampi spazi vuoti sulle tribune dello stadio Maradona durante il match contro il Bologna, svelato il numero degli spettatori presenti.

Ennesima sconfitta del Napoli, il club partenopeo perde in casa contro il Bologna. Un’altra occasione sprecata per conquistare i 3 punti e, poter confidare in una ripresa durante il finale di stagione. Una stagione per niente soddisfacente, con numeri a dir poco inguardabili. I tifosi continuano a rimanere increduli dell’andamento di questo campionato, non vedendo l’ora che questa stagione finisca. La delusione dei supporters azzurri si fa sentire, a confermarla è il numero degli spettatori presenti ieri allo stadio Maradona durante Napoli-Bologna.

Forte calo di spettatori durante il match tra Napoli e Bologna, svelato il numero dei presenti

L’edizione odierna de La Repubblica fa un’importante rivelazione, ovvero svela quanti spettatori erano presenti allo Stadio Diego Armando Maradona durante il match di ieri. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il numero dei tifosi presenti sugli spalti del Maradona è stato piuttosto basso. Durante Napoli-Bologna, il numero registrato è stato di circa 25 mila spettatori. Dunque, una vera e propria delusione. Eppure, non c’è da sorprendersi, visto l’andamento di questa stagione.

Di seguito, quanto evidenziato:

Le tribune erano già deserte quando l’arbitro Pairetto ha fischiato finalmente tre volte e ha messo fine all’agonia del Napoli, in ginocchio pure davanti al Bologna (2-0) e incapace di regalare un sorriso ai fedelissimi — al massimo 25 mila — presenti ieri al Maradona. Altro che pienone, la maggior parte degli abbonati è di nuovo rimasta a casa e chi c’era s’è sfogato in primis contro i giocatori (“Mercenari, via tutti”), mentre solo la curva A se l’è presa anche con De Laurentiis. Gli azzurri stanno rinunciando a lottare per l’Europa e nelle due partite che restano non potranno più salvare nemmeno la faccia. Dallo scudetto alla polvere: mai visto un disastro del genere.

Quindi per Napoli-Bologna, la maggior parte dei tifosi ha preferito abbandonare l’idea di andare allo stadio. L’assenza da parte di moltissimi supporters azzurri, non fa altro che sottolineare la delusione in merito al campionato in corso. Una stagione da numeri disastrosi, assolutamente da non ripetere durante il prossimo anno. I tifosi non riescono più a trovare una spiegazione, esausti ormai di vedere un Napoli completamente diverso dall’anno scorso.

Una squadra scarica, demotivata, che non è riuscita a reagire davanti alle difficoltà. Tanti giocatori con poca voglia di dare il massimo in campo e con molta superficialità. Ma, soprattutto, è mancata l’unione della squadra, a favore, invece, della singolarità dei calciatori. Una stagione che non verrà dimenticata facilmente, da cui bisogna però ripartire immediatamente in vista del prossimo campionato. Molto importante sarà evitare di commettere gli stessi errori e puntare verso una rinascita.