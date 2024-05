Calzona rammaricato, presa una decisione nei confronti dei calciatori del Napoli

Ancora una sconfitta per il Napoli, il tecnico Francesco Calzona ha così preso una decisione che coinvolge tutto il gruppo squadra.

Grande sconforto in casa Napoli all’indomani della sconfitta contro il Bologna per 0-2. Le reti di Ndoye e Posch abbattono i residui tentativi degli azzurri di salvare la faccia in una stagione nefasta, disastrosa sotto tutti i punti di vista. Gli ex Campioni d’Italia sono solo uno sbiadito ricordo, questa squadra ha sgretolato quanto di buono e meraviglioso aveva fatto lo scorso anno.

Ecco perché il presidente Aurelio De Laurentiis ha preso una decisione che riguarderà la prossima stagione: ovvero il Napoli sarà totalmente rivoluzionato. La rifondazione partirà dalla dirigenza, con l’arrivo di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo, per poi passare all’allenatore e infine alla squadra.

Niente giorno di riposo, Calzona ordina l’immediato allenamento del Napoli

Intanto, però, c’è un campionato da terminare e una qualificazione alla Conference League da raggiungere, seppur l’atteggiamento e le prestazioni in campo dei calciatori lasci intendere che interessi ben poco. Obiettivo importante, invece, per la società e per il presidente De Laurentiis, che vuole portare a 15 le annate di qualificazione consecutive alle coppe europee del club azzurro, consapevole anche che la vittoria della competizione porterebbe comunque nelle casse societarie circa 25 milioni di euro. Un bottino considerevole. Lo sa bene anche il tecnico, Francesco Calzona, che vuole almeno raggiungere questo obiettivo.

Motivo che porterà il Napoli a tornare immediatamente in campo quest’oggi, senza il consueto giorno di riposo post partita. La decisione – riportata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – non è però da considerare punitiva. Il mister azzurro aveva già comunicato questa scelta alla squadra dopo la gara con l’Udinese. La voglia del tecnico di tornare a lavoro è tanta, ma soprattutto denota la volontà di provare a risolvere i tanti problemi mostrati dal Napoli in questa stagione.

Intanto i dati negativi si susseguono: dopo la sconfitta con il Bologna, i partenopei sono ufficialmente diventati la peggior squadra post scudetto della storia della Serie A. Il triste primato apparteneva al Torino della stagione 1949/50, ma va ricordato come quella squadra fosse quella allestita l’anno successivo alla tragedia di Superga. Dunque il Napoli è riuscito nella complicata impresa di fare peggio di una formazione allestita in fretta e dopo un incidente aereo. Un’autentica macchia per la storia del club, che coinvolge ovviamente i calciatori e tutti gli allenatori di questa annata.