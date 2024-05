De Laurentiis sconsolato, presa un’importante decisione sul calciomercato del Napoli!

L’ennesima sconfitta stagionale contro il Bologna ha stancato Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli ha preso una decisione sul calciomercato degli azzurri.

Non ci sono più parole e nemmeno più scuse per il Napoli e i propri tesserati. L’ennesimo K.O. stagionale, arrivato al Maradona per mano del Bologna che vince 0-2, è la dimostrazione di quanto degli ormai ex Campioni d’Italia non sia rimasto più nulla. Una squadra che si è completamente sfaldata, con ogni componente che non vede l’ora che la stagione volga al termine. Ognuno per pensare al proprio futuro.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis vuole una rivoluzione in estate

Evidente, ormai, come non ci siano più cuore ed anima negli azzurri. Ecco perché il presidente Aurelio De Laurentiis – riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport – ha preso un’importante decisione di calciomercato riguardante il futuro. Ecco quanto evidenziato:

De Laurentiis è in tribuna. Sconsolato. Il suo sguardo è già rivolto al futuro, alla rifondazione; perché rifondazione sarà. I giorni della scelta dell’allenatore stanno per entrare nel vivo, la questione e la situazione sono note: Gasperini è il prediletto, ma è ancora impegnato con l’Atalanta a caccia della Champions in campionato e poi nelle finali di Europa League e Coppa Italia. A seguire: Conte è l’idea di ottobre del presidente che non è mai andata via, ma che sottende investimenti importanti da gestire con cura. E poi, certo, Italiano e Pioli a completare la lista. Si vedrà.

Dunque rivoluzione netta. Non potrebbe essere altrimenti. Il Napoli accoglierà volentieri le richieste di cessione che arriveranno dai calciatori, proprio perché ci si è resi conto che forzare i giocatori a restare contro voglia, poi porta a conseguenze, impreviste e disastrose, come quelle vissute quest’anno. Cambio in blocco dell’organico, questa l’idea della dirigenza napoletana.

Il tutto dovrà ovviamente essere coadiuvato da un management finalmente all’altezza del livello di un club come il Napoli. Il prescelto per dare il via alla rinascita dei partenopei è il d.s. Giovanni Manna, che al termine del campionato interromperà il suo rapporto con la Juventus. Dopodiché sarà annunciato il nuovo allenatore. Per il Corriere dello Sport il nome prediletto da De Laurentiis sarebbe quello di Gian Piero Gasperini, che però ha ancora un contratto con l’Atalanta. Non è ancora tramontata, però – come riportato nelle scorse ore da SpazioNapoli – l’ipotesi che porta ad Antonio Conte. A prescindere dalla scelta del prossimo allenatore, la sensazione è che il Napoli del prossimo anno sarà parecchio differente da quello visto un questa disastrosa stagione post scudetto.