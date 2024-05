Allenatore Napoli, assalto di De Laurentiis a Conte: cos’è previsto nei prossimi giorni!

Il Napoli è alla ricerca del prossimo allenatore, il nome in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis resta quello di Antonio Conte: le ultime.

Ennesima sconfitta dolorosa per il Napoli, che cade 0-2 con il Bologna al Maradona e vede ancora di più allontanarsi le residue speranze di qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League. Ma non solo, anche la Conference League sta diventando un traguardo complicato da raggiungere. Il tutto per il rammarico del presidente De Laurentiis che vorrebbe invece vedere la propria squadra competere anche in Europa.

Il tracollo avuto nell’anno post scudetto è poco comprensibile, ma una cosa è chiara nella mentre del patron: urge rivoluzionare sia la dirigenza che la squadra. Sarà coinvolto, ovviamente, anche l’allenatore, con il quinto tecnico che arriverà a sedersi sulla panchina azzurra nel giro di 12 mesi. Da Spalletti a Garcia, passando per Mazzarri e Calzona. Il casting è aperto, ma nella lista del presidente c’è un nome nettamente in cima sopra gli altri: Antonio Conte.

Il tecnico salentino è ritenuto l’uomo giusto per dare un elettroshock a un gruppo che pare abbia smarrito ogni convinzione e motivazione. Nei giorni scorsi anche noi di SpazioNapoli vi avevamo dato notizie di un riavvicinamento e la notizia è stata confermata sull’edizione odierna de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato:

Dopo i lunghi silenzi di queste settimane, l’allenatore pugliese ha mandato emissari per far capire a De Laurentiis che le sue pretese per l’ingaggio non sono quelle dei tempi d’oro del Tottenham. E anche la durata: va bene anche un biennale. Insomma, tutte le condizioni per trattare. Ma non è semplice, qua serve una svolta rapida. Perché le idee non sono ancora molto chiare: De Laurentiis è pronto ad andare all’assalto di Antonio Conte, consapevole che il suo sì non è scontato anche per il clima che c’è adesso nel Napoli e attorno al Napoli. E perché sa che pesa il progetto che De Laurentiis illustrerà. Ma c’è una riapertura a Conte con appuntamento nei prossimi giorni.