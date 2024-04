Verso Napoli-Roma, svelata la squadra arbitrale: precedenti positivi

Napoli-Roma andrà in scena domenica alle ore 18:00. L’AIA ha svelato l’arbitro che dirigerà la sfida allo stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli si prepara al prossimo impegno contro la Roma. Il match è in programma domenica 28 aprile alle ore 18:00. La partita andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona, il quale sarò colmo di tifosi azzurri che proveranno ad incitare la squadra in una delle ultimissime uscite casalinghe. I ragazzi di Calzona, dopo la sconfitta di Empoli, hanno l’assoluta necessità di centrare la vittoria per continuare a tenere accese le speranze legate alla Champions. L’obiettivo appara molto difficile da raggiungere, ma i Campioni d’Italia uscenti proveranno a regalare una gioia ai propri sostenitori in una stagione piena di difficoltà.

D’altra parte, ci saranno i giallorossi che con Daniele De Rossi hanno nettamente invertito la propria rotta. Infatti, oltre alla semifinale di Europa League, i capitolini sarebbero al momento qualificati alla prossima Champions League. Tutte le condizioni sopracitate, lasciano intuire lo spettacolo che andrà in scena nell’impianto di Fuorigrotta. A tal proposito, nelle ultime ore, l’AIA ha designato l’arbitro e i suoi assistenti impegnati durante la partita.

Napoli-Roma, l’arbitro sarà Sozza: la sestina completa

Manca sempre meno al grande impegno tra Napoli e Roma. Gli azzurri scenderanno in campo dinanzi al proprio pubblico in uno degli ultimi match stagionali. Come riportato dalla società azzurra, tramite il proprio sito ufficiale, l’AIA ha svelato il direttore di gara e i suoi assistenti. Di seguito la sestina completa.

Sarà l’arbitro Sozza di Seregno a dirigere Napoli-Roma, 34esima giornata di Serie A. Assistenti: Bercigli e Scatragli. IV Uomo: Colombo. VAR: Abisso-Irrati.

I precedenti con Sozza a dirigere il match del Napoli non sono entusiasmanti, ma lasciano ben sperare per la partita contro la Roma. Infatti, gli azzurri hanno ottenuto due vittorie (Lazio e Fiorentina), una sola sconfitta (Inter) e infine ben due pareggi (Cagliari e Juventus). Nonostante i numeri legati al passato, i Campioni d’Italia hanno l’obbligo di reagire dopo la decima sconfitta in Serie A arrivata contro l’Empoli.

Gli azzurri, hanno l’assoluta necessità di ripartire. Infatti, la contestazione con i tifosi al termine del match andato in scena al Castellani ha lasciato scorie pericolose nell’aria. Calzona e i suoi uomini dovranno provare ad ottenere punti importanti nelle ultimissime giornata di campionato. Infatti, l’obiettivo della società non è ancora matematicamente svanito.