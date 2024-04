Biglietti Napoli-Roma, tifosi uniti contro la stagione ‘no’: dato clamoroso

Domenica alle ore 18:00 andrà in scena la sfida tra Napoli e Roma allo stadio Diego Armando Maradona. Gli ultimi dati sui tifosi presenti sugli spalti.

Dopo la sconfitta contro l’Empoli, il Napoli è pronto a ripartire contro la Roma. Il match contro i giallorossi avrà un sapore del tutto particolare, ancor più a causa della posta in palio. Infatti, per gli uomini di Calzona si tratterà dell’ultimissimo treno che porta alla Champions League. Le chance a disposizione dei Campioni d’Italia sono già molto basse, ma una possibile sconfitta significherebbe abbandonare definitivamente l’obiettivo. Per evitare tutto ciò, gli azzurri dovranno dar vita ad una prestazione importante, a differenza dell’ultima uscita al Castellani.

D’altra parte, ci saranno gli uomini di Daniele De Rossi, ormai alle prese con un momento ottimale nonostante l’ultima sconfitta casalinga contro il Bologna. I capitolini hanno la possibilità di accedere alla massima competizione europea da quinta in classifica, motivo per il quale proveranno a difendere l’attuale posizione. Il match sarà tutt’altro che scontato, ma i tifosi partenopei presenti allo stadio Diego Armando Maradona potrebbero essere il dodicesimo uomo in campo e spingere i propri beniamini verso la vittoria.

Verso Napoli-Roma, il Maradona verso il sold out: le ultime

Napoli-Roma non è mai una sfida qualunque. La rivalità che intercorre tra le due compagini è molto accesa, motivo per il quale anche i tifosi si aspettano una prestazione importante da parte degli uomini di Francesco Calzona. Quest’ultimo, proverà a fare affidamento anche sui supporters presenti nell’impianto di Fuorigrotta. Infatti, nonostante la contestazione andata in scena nell’ultimo match, i sostenitori partenopei saranno presenti in massa per il grande evento. Di seguito le ultimi sui tagliandi ancora disponibili.

Tali dati, sottolineano ancora una volta l’amore dei tifosi azzurri verso la squadra e i colori. Nonostante le ultime prestazioni siano state disastrose, i sostenitori non hanno alcuna intenzione di abbandonare il gruppo che l’anno scorso ha vinto lo scudetto dopo ben trentatré anni. A tal proposito, lo stadio Diego Armando Maradona potrebbe essere nuovamente sold out per la sfida contro la Roma.

Inoltre, va ricordato che la Curva B inferiore sarà inagibile a causa di alcuni lavori. Quest’ultimi, miglioreranno la zona dedicata ai tifosi azzurri e garantiranno una maggiore sicurezza in vista degli ultimissimi impegni casalinghi dei Campioni d’Italia uscenti. Ciò nonostante, però, gli Ultras hanno deciso di presenziare ugualmente allo stadio domenica alle ore 18:00.