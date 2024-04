Napoli-Roma, recupero lampo: può tornare nel big match del Maradona

Domenica alle ore 18:00 prenderà il via al Diego Armando Maradona ilbig match Napoli-Roma. C’è il recupero lampo in vista della sfida, con l’allenatore che può sorridere.

Lo Stadio Diego Armando Maradona sarà protagonista del big match Napoli-Roma, in programma domenica alle ore 18:00 e valido per la 34ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre puntano ad ottenere dei punti importanti per i rispettivi obiettivi in vista di questo finale di stagione.

Chi più ne ha bisogno è sicuramente il Napoli, che si presenterà alla sfida in condizioni fisiche migliori rispetto ai giallorossi. Intanto un allenatore può sorridere, visto che c’è stato il recupero lampo, ed il giocatore potrebbe esserci già domenica al Maradona.

Napoli-Roma, recupero lampo: l’allenatore potrebbe averlo a disposizione già domenica

Il big match della 34ª giornata di Serie A si disputerà al Diego Armando Maradona, con Napoli e Roma pronte a darsi battaglia in campo. Il Napoli arriverà alla super sfida dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro l’Empoli, mentre per la Roma bisognerà attendere il recupero di domani contro l’Udinese per capire come arriverà al Maradona. Sia Francesco Calzona che Daniele De Rossi hanno alcuni giocatori in dubbio in vista di domenica. Il tecnico giallorosso può però sorridere, visto che un giocatore potrebbe recuperare proprio per la sfida contro il Napoli. Come riporta Il Messaggero, Evan Ndicka dopo aver ricevuto l’idoneità sportiva, sarebbe pronto a rientrare tra i convocati già per la prossima gara di campionato. Ovviamente in casa Roma si fare particolare attenzione alle condizioni del difensore ivoriano, per cui non saranno corsi rischi. Se in questi giorni Ndicka convincerà De Rossi, sarà convocato già per la gara contro il Napoli, altrimenti il suo rientro sarà rimandato.

Difatti i giallorossi settimana prossima saranno impegnati nell’andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen, e N’Dicka potrebbe essere preservato in vista dell’importante match europeo. Ovviamente maggiori risposte arriveranno nel corso dei prossimi allenamenti, ma soprattutto nella conferenza stampa della vigilia di De Rossi, che scioglierà ogni dubbio sulla presenza o meno di Ndicka. Dunque c’è ancora qualche dubbio sulla presenza o meno di Ndicka al Maradona, con le riserve che saranno sciolte nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni saranno valutate con attenzione anche le condizioni fisiche di Olivera dal Napoli, e di Romelu Lukaku dalla Roma. Oltre alle condizioni del difensore ivoriano, saranno valutate attentamente dalle due squadre anche le condizioni degli altri acciaccati. Ad oggi però quello maggiormente vicino al rientro e che punta ad esserci al Maradona è Evan Ndicka.