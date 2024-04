Napoli, novità dall’allenamento: ancora a parte un azzurro

Prosegue il lavoro al Konami Training Center per il Napoli verso il big match di domenica contro la Roma. Le ultime sugli azzurri nel report dell’allenamento odierno.

Il Napoli spera di ripartire dopo la sconfitta rimediata nell’ultima giornata contro l’Empoli al Castellani. Sulla strada degli azzurri ci sarà però un avversario ostico, visto che si sfiderà la Roma di Daniele De Rossi.

I giallorossi sono reduci dal KO contro il Bologna, e domani dovranno recuperare i minuti restanti della sfida contro l’Udinese prima di proiettarsi verso la gara col Napoli. Intanto gli azzurri proseguono il proprio lavoro a Castel Volturno, con il report odierno rilasciato sul sito dal club.

Napoli, il report dell’allenamento odierno: le ultime su Olivera

Il Napoli si avvia verso la 34ª giornata di Serie A, in cui gli azzurri ospiteranno al Diego Armando Maradona la Roma. I ragazzi di Francesco Calzona puntano al riscatto dopo la brutta sconfitta rimediata sabato contro l’Empoli. L’avversario sarà però uno dei più ostici, visto che si affronterà la Roma che è una delle squadre più in forma del campionato. Il Napoli deve però essere concentrato esclusivamente su se stesso, visti i tanti problemi a cui Calzona deve far fronte. In mattinata gli azzurri si sono allenati al Konami Training Center, e poco fa il Napoli ha reso noto il report dell’allenamento sul proprio sito ufficiale:

“Il Napoli in campo questa mattina per l’allenamento in vista della gara contro la Roma. La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione a secco. Successivamente il gruppo ha disputato una serie di partitine a tema. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in campo“.

Nessuna novità in casa Napoli, con Olivera che prosegue nel suo lavoro personalizzato in campo. Il terzino uruguaiano non ha ancora smaltito al 100% l’infortunio, e per questo non c’è stato ancora il suo rientro in gruppo. I prossimi giorni saranno quelli decisivi per stabilire se Olivera riuscirà a figurare nell’elenco dei convocati di Calzona per il big match di domenica contro la Roma. Ad oggi si andrebbe verso il forfait per evitare di incappare in una ricaduta, ma la scelta definitiva arriverà in seguito ai prossimi allenamenti. Seppur dovesse riuscire a recuperare, per Olivera non ci sarebbe probabilmente la maglia da titolare, che dovrebbe essere affidata all’ex di turno, Mario Rui. Il terzino portoghese ha avuto modo di rifiatare vista la squalifica rimediata, e si candida seriamente per una maglia dal 1′ minuto contro la sua ex squadra. Dunque in casa Napoli si attendono i prossimi allenamenti per capire meglio quali saranno le condizioni di Olivera, e se ci sarà o meno contro la Roma.