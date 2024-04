Mercato Napoli, nuovo nome per il post Osimhen: ha segnato 18 gol in campionato

In estate il Napoli saluterà Victor Osimhen, che dovrà essere poi sostituito adeguatamente. Spunta un nuovo obiettivo per sostituire l’attaccante nigeriano.

Il Napoli prosegue il suo lavoro in vista del big match di domenica contro la Roma, mentre la dirigenza è già al lavoro in vista della prossima stagione. Nel corso della sessione estiva di calciomercato, sarà attuata una vera e propria rivoluzione sull’organico della squadra.

Di conseguenza ci saranno molti addii, tra cui sicuramente anche quello di Victor Osimhen, che sarà ceduto per una cifra di poco superiore ai 100 milioni di euro. I dirigenti azzurri hanno già individuato alcuni profili per sostituire il nigeriano. Nelle ultime ore si è aggiunto alla lista anche un altro attaccante che ha segnato 18 gol in campionato.

Osimhen in partenza, spunta un nome nuovo per l’attacco del Napoli: ha segnato 18 gol in campionato

Come tutta la squadra, anche Victor Osimhen ha faticato molto in questa stagione, nonostante abbia comunque messo il suo nome sul tabellino dei marcatori in più occasioni. L’attaccante nigeriano non ha ripetuto i numeri monstre della scorsa stagione, anche a causa di vari problemi fisici ed extra campo che l’hanno condizionato nel corsa di quest’annata. Nel corso del mercato estivo, le strade del Napoli e di Osimhen si separeranno. Il nigeriano sarà ceduto a cifre astronomiche, visto che si parla di oltre 100 milioni di euro. La dirigenza del Napoli dovrà poi trovare un sostituto adeguato del nigeriano, con vari nomi sul taccuino dei partenopei. Come riportato da TuttoMercatoWeb, nella lista dei sostituti di Osimhen è finito anche un altro attaccante, ossia Artem Dovbyk, centravanti ucraino che milita nel Girona. L’attaccante ucraino si è contraddistinto in questa stagione grazie alle sue spiccate doti realizzative, visto che ne LaLiga ha segnato ben 18 reti.

Il Napoli dunque aggiunge anche Dovbyk alla lunga lista di attaccanti che potrebbero sostituire il partente Osimhen la prossima estate. L’ottima stagione disputata dall’attaccante del Girona non è passata inosservata, con molti top club che hanno messo nel mirino l’ucraino per rinforzare il proprio attacco. Inoltre la valutazione di Dovbyk è più che triplicata in questa stagione. Il valore di Dovbyk è passato dagli 8 milioni per cui l’ha acquistato il Girona ai 30 milioni attuali. La dirigenza del Napoli ha stilato una lista di attaccanti interessanti, da cui poi dovrà scegliere il prossimo allenatore quello più adatto per il suo stile di gioco. Attualmente in pole resta Jonathan David del Lille, ma Dovbyk si è inserito con forza nella corsa per essere il successore di Osimhen al Napoli. Il Napoli intanto l’ha messo nel mirino, con l’ultima parola che spetterà al prossimo allenatore azzurro sulla scelta dell’attaccante.