Mercato Napoli, conferme sul super colpo: è un big della Nazionale!

Il Napoli continua a guardarsi intorno per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione: arrivano conferme su un big della Nazionale.

La stagione del Napoli è completamente da dimenticare. Gli azzurri non hanno mai esaltato i propri tifosi e soprattutto sono stati sommersi dalle difficoltà di una stagione maledetta. Sin da inizio campionato, infatti, il Napoli ha dimostrato di non essere più la squadra dello scudetto, ma con il proseguo del campionato la situazione è addirittura peggiorata.

Aurelio De Laurentiis ha deciso che in estate ci sarà una rivoluzione per provare ad invertire rapidamente la rotta e tornare competitivi fin da subito per grandi traguardi. La rivoluzione è già iniziata con l’arrivo di Giovanni Manna in dirigenza e proseguirà con la scelta del prossimo allenatore.

Nonostante non sia ancora chiaro il nome del tecnico che siederà sulla panchina azzurra, il Napoli ha già messo nel mirino diversi colpi di mercato. In tal senso arrivano conferme su un big della Nazionale.

Mercato Napoli, si avvicina un big della Nazionale

In vista della prossima stagione, il Napoli è chiamato a sostituire i tanti giocatori che lasceranno la maglia azzurra. Tra questi c’è anche Victor Osimhen e per questo motivo il Napoli è alla ricerca di un grande attaccante per la prossima stagione.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, parla della possibilità che Mateo Retegui vesta la maglia azzurra nella prossima stagione.

Retegui, infatti, rappresenta l’alternativa low cost a Jonathan David e Gimenez. Il numero 9 della Nazionale, al suo debutto in Serie A, ha trovato il gol in ben 8 occasioni, nonostante la sua stagione sia stata caratterizzata da alcuni infortuni.

Il Corriere dello Sport, inoltre, spiega che potrebbe esserci un dettaglio che spingerebbe l’attaccante di proprietà del Genoa proprio all’ombra del Vesuvio. Il suo debutto con la maglia dell’Italia, infatti, è arrivato proprio allo Stadio Maradona contro l’Inghilterra e in quel caso arrivò anche un gol nel remake della finale di Euro2020.

L’idea Retegui stuzzica il Napoli, ma al momento resta una semplice alternativa. In pole position per sostituire Victor Osimhen c’è Jonathan David, centravanti del Lille molto rapido e per caratteristiche più simile all’attaccante azzurro.

Retegui, però, rappresenta una valida alternativa. In questa sua prima stagione in Serie A con la maglia del Genoa ha dimostrato di poter fare il salto di qualità in una big e De Laurentiis non vorrebbe farsi sfuggire l’occasione.