“L’Inter non farà come il Napoli”, nessun dubbio: svelato il motivo

Il Napoli non è stato in grado di riconfermarsi Campione d’Italia, con il titolo vinto dall’Inter. Arriva il confronto sull’Inter con il Napoli in vista della prossima stagione.

Nella passata stagione, il Napoli aveva letteralmente dominato la stagione dall’inizio alla fine, conquistando il terzo scudetto della sua storia con cinque giornate d’anticipo. Ieri sera l’Inter ha invece vinto aritmeticamente il suo ventesimo scudetto, proprio come il Napoli, con cinque giornate d’anticipo.

I nerazzurri proprio come i partenopei hanno dominato l’intero campionato, sbaragliando la concorrenza senza alcuna difficoltà. Dopo la conquista dello scudetto, arriva il confronto tra Inter e Napoli in vista della prossima stagione.

“L’Inter non farà come il Napoli”: annuncio a sorpresa per la prossima stagione

Il Napoli dopo la conquista dello scudetto, non è riuscito a riconfermarsi, compiendo una stagione veramente brutta per essere vera. Difatti gli azzurri non sono mai stati in lotta per lo scudetto, e ad oggi rischiano anche di non accedere ad alcuna competizione europea. Una stagione disastrosa per il Napoli, che spera di ritrovarsi nella prossima stagione. La stagione attuale invece è stata dominata senza alcun problema dall’Inter, che ha avuto un rullino di marcia impressionante. I nerazzurri sperano di dar seguito al successo di questa stagione anche nella prossima, a differenza di quanto fatto dal Napoli. Proprio su questo aspetto ha detto la sua il giornalista Enrico Varriale sul proprio profilo X: “Come il Napoli, l’Inter ha vinto lo scudetto con 5 giornate d’anticipo dominando il torneo. Senza fare i profeti, sono certo che i neroazzurri non vivranno, il prossimo anno, lo stesso crollo verticale vissuto a Napoli, perché hanno Marotta, il miglior dirigente del calcio italiano”.

Il giornalista ha dunque preannunciato che nella prossima stagione l’Inter non commetterà gli stessi errori commessi dal Napoli dopo la conquista dello scudetto. Difatti il Napoli ha pagato gli errori commessi dalla società, che in primis non ha sostituito adeguatamente due figure importanti come Spalletti e Giuntoli. L’aver sottovalutato gli addii dell’allenatore e del dirigente è stato pagato a caro prezzo dal Napoli, che ha disputato una stagione disastrosa. Varriale però non si aspetta lo stesso dall’Inter, proprio perché i nerazzurri vantano una dirigenza solida, capitanata da Giuseppe Marotta. L’Amministratore Delegato è riuscito a riportare l’Inter ai vertici del calcio italiano ed internazionale, e nella prossima stagione è pronto a ripetere una stagione d’alto livello. Solo il campo però sarà il giudice supremo, e dimostrerà se l’Inter si ripeterà, o se crollerà clamorosamente come il Napoli.