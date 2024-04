Futuro Caprile, decisione presa dal Napoli: dove giocherà il prossimo anno

Il futuro di Elia Caprile è uno degli argomenti chiave in casa Napoli negli ultimi giorni. Decisione presa dal club in vista della prossima stagione.

Nella scorsa sessione estiva di calciomercato, il Napoli acquistò dal Bari due profili piuttosto interessanti. Stiamo parlando dell’attaccante marocchino, Walid Cheddira e del portiere italiano, Elia Caprile.

I due giocatori son stati mandati in prestito rispettivamente al Frosinone e all’Empoli per accumulare esperienza in Serie A e farsi trovare pronti per il rientro in azzurro. Negli ultimi giorni si discute molto del futuro del portiere italiano, con il Napoli che avrebbe preso la sua decisione in vista della prossima stagione.

Napoli, decisione presa sul futuro di Caprile: dove giocherà la prossima stagione

In casa Napoli non si fa altro che attendere il termine della stagione, in modo da proiettarsi concretamente verso la prossima stagione, dove si dovrà ripartire assolutamente. Nel frattempo la dirigenza azzurra ha già iniziato a valutare alcune mosse in vista del mercato estivo, che sarà molto importante per gli azzurri. A fine stagione rientreranno al Napoli diversi giocatori che sono stati ceduti in prestito nel corso di questa stagione. Tra questi figura il portiere Elia Caprile, il cui futuro è tutto da scrivere. Stando a quanto riportato da Il Mattino, il Napoli avrebbe sciolto le riserve sul futuro del portiere in vista della prossima stagione. La dirigenza partenopea avrebbe optato per una nuova cessione in prestito per Caprile, che dunque non dovrebbe prendere il posto di Alex Meret tra i pali del Napoli.

Fino a qualche giorno fa, Caprile era candidato seriamente per la successione di Meret tra i pali azzurri già a partire dalla prossima stagione. Nonostante il buon rendimento, il Napoli avrebbe deciso di lasciar crescere ulteriormente Caprile, concedendogli un’altra stagione in prestito prima del definitivo salto di qualità. Inoltre il portiere italiano è stato diversi mesi fuori a causa di un infortunio, ed al suo rientro ha dovuto lottare per riprendersi il posto di titolare tra i pali dell’Empoli. La scelta del club partenopeo sarebbe dunque quella di far compiere un’intera stagione con la maglia di un altro club in prestito a Caprile, per poi ritornare a Napoli con maggiore consapevolezza dei propri mezzi. Ovviamente da qui al termine della stagione la situazione può ancora cambiare, visto che molto dipenderà anche dai piani di Meret per il futuro. Ad oggi però il futuro di Caprile sembra ancora lontano da Napoli per una stagione, con un nuovo prestito in arrivo per il portiere.