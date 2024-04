“Conte al Napoli con Kim, Skriniar e altri tre colpi stellari”: rivelazione super in diretta

Una rivelazione incredibile riguardo il futuro di Antonio Conte e del Napoli: il tecnico è pronto a sbarcare all’ombra del Vesuvio con cinque colpi stellari.

Antonio Conte è da tempo il sogno di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli non può correre il rischio di vivere un’altra stagione negativa come quella attuale. Per farlo, dunque, ha deciso di affidare la squadra ad un allenatore che ha sempre portato casa risultati importanti.

Si tratta ovviamente di Antonio Conte. L’ex tecnico di Inter e Juventus è da tempo nel mirino di De Laurentiis. I due sono legati da un profondo legame di stima e amicizia, dato che hanno passato anche delle vacanze insieme.

De Laurentiis ha offerto la panchina del Napoli a Conte già lo scorso ottobre, ma l’accordo non è mai stato trovato. Ora per la prossima estate, De Laurentiis è tornato alla carica ed è pronto a consegnare la panchina azzurra a Conte: la notizia in diretta fa sognare i tifosi.

Conte-Napoli, rivelazione da sogno per i tifosi azzurri

Nelle ultime settimane non solo il nome di Antonio Conte è stato accostato al Napoli. In corsa per la panchina azzurra, infatti, ci sarebbero anche Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini.

Ai microfoni di Radio Crc, però, è intervenuto Gerardo Fasano, giornalista esperto di mercato, che ha rivelato una notizia incredibile per i tifosi del Napoli.

Secondo lui, infatti, Antonio Conte all’80% sarà il prossimo allenatore del Napoli. Già questa notizia farebbe sognare i tifosi azzurri, ma non è tutto. Sempre secondo Fasano, infatti, pare che non sarebbe il solo ad arrivare all’ombra del Vesuvio.

Portando Conte a Napoli, De Laurentiis è costretto ad uno sforzo economico in sede di mercato e sarebbero ben cinque i colpi in programma in casa Napoli. Si tratta del ritorno di Kim MinJae e l’arrivo di Skriniar, Amrabat, Kessiè e Scamacca. Cinque nomi stellari che proietterebbero il Napoli in una nuova dimensione.

Di seguito le parole di Fasano:

Vi do subito una notizia in esclusiva: Antonio Conte è ormai vicinissimo alla panchina del Napoli”. Nelle ultime ore Conte si è avvicinato ulteriormente al Napoli. A meno di improvvise e clamorose offerte per il tecnico, il leccese siederà sulla panchina dei partenopei. All’80% sarà lui il nuovo mister”.

Fasano ha poi proseguito così sui futuri acquisti: