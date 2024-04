Calciomercato Napoli, spunta l’Arsenal tra le concorrenti per il gioiello europeo

Il calciomercato estivo del Napoli è già partito, con diversi giocatori finiti nel mirino degli azzurri. Per uno di questi si registra l’inserimento dell’Arsenal di Mikel Arteta.

In casa Napoli è partito il conto alla rovescia, con le ultime cinque partite da disputare per chiudere una stagione disastrosa per gli azzurri. Dopo di che ci si concentrerà completamente verso la prossima stagione, che passerà molto dalle scelte che saranno fatte in estate, tra staff dirigenziale, tecnico e sull’organico della squadra.

Sono già diversi i giocatori finiti sotto la lente d’ingrandimento dei dirigenti del Napoli in vista del mercato estivo. Per un obiettivo di mercato è spuntato improvvisamente l’Arsenal di Arteta, che è pronto a bruciare gli azzurri.

Calciomercato Napoli, l’Arsenal si inserisce per un obiettivo di mercato

Il calciomercato estivo sarà il primo step fondamentale per capire quali saranno le ambizioni del Napoli per la stagione 2024/2025. Gli azzurri mirano sicuramente ai vertici della Serie A, dopo che questa stagione c’è stato un crollo vertiginoso che nessuno si sarebbe aspettato dal Napoli. Molto però dipenderà dal mercato estivo che sarà svolto dalla dirigenza azzurra, con Giovanni Manna già al lavoro su vari fronti. Uno degli obiettivi principali del Napoli per la sessione estiva di calciomercato è il centrocampista dello Shakhtar Donetsk, Georgiy Sudakov. Già a gennaio l’ucraino è stato vicino al Napoli, ma il club ucraino ha definito pochi i 40 milioni offerti dagli azzurri. Il Corriere dello Sport ha riportato l’inserimento di vari top club della Premier League, con l’Arsenal di Arteta in prima fila per sfidare il Napoli per Sudakov.

L’Amministratore Delegato dello Shaktar Donetsk, Palkin, ha fatto sapere che 50 milioni di euro non basteranno per lasciar partire Sudakov, soprattutto visto che nell’asta sono entrati i club della Premier League. Un problema serio per il Napoli, che non ha la potenza di fuoco dei club inglesi, ma che allo stesso tempo non vuole mollare la presa per Sudakov. Il Napoli ha dunque intenzioni serie per quanto riguarda l’affare Sudakov, ma dovrà fare i conti con Mikel Arteta, che vuole portare il centrocampista ucraino all’Arsenal. Il club partenopeo ed il club londinese sono pronti dunque a darsi battaglia a suon di milioni per Sudakov, che in estate dovrà scegliere il suo prossimo club. Oltre al Napoli e all’Arsenal, alla finestra per il centrocampista ucraino ci sono anche altri top club italiani ed esteri, che monitorano con attenzione l’evoluzione attorno al futuro di Georgiy Sudakov.