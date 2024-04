Verso Napoli-Roma, tante assenze per De Rossi: c’è ansia per il top player

C’è attesa per il big match di domenica tra Napoli e Roma. De Rossi dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti: le ultime news

La Roma di Daniele De Rossi è forse la rivelazione di questa seconda parte di campionato. Un percorso quasi netto, da quando l’ex capitano ha assunto il ruolo di allenatore della prima squadra, che però so è interrotto ieri contro il Bologna di Thiago Motta, oramai sempre più vicino alla qualificazione in Champions League.

I giallorossi sono attesi da un vero e proprio tour de force. Giovedì 25 aprile si recupereranno a Udine gli ultimi venti minuti di partita, che fu sospesa in seguito al malore accusato da N’Dicka. Domenica 28 dovranno affrontare il Napoli al Maradona e infine giovedì 2 la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

I tanti impegni ravvicinati potrebbero certamente influire sulla condizione della squadra. De Rossi dovrà quindi centellinare le forze della rosa, per arrivare pronti, per quanto possibile, a tutti gli appuntamenti in programma. Tuttavia, l’allenatore dei giallorossi ha da sciogliere un rebus di cruciale importanza in vista del Napoli, che riguarda Romelu Lukaku.

Verso Napoli-Roma: le condizioni fisiche di Romelu Lukaku

L’attaccante belga non ha giocato contro il Bologna a causa di uno stop fisico, di tipo muscolare. Stando a quanto riportato da Sky Sport anche quest’oggi Lukaku non si è allenato in gruppo. Ha svolto una sessione di allenamento differenziato con i fisioterapisti. Dunque, non sarà a disposizione per il recupero di Udinese-Roma.

L’obiettivo dello staff giallorosso è quello di recuperarlo per la partita di Napoli. Al momento non è ben chiaro quale sia l’iter riabilitativo che i preparatori hanno previsto per Lukaku, ma è un problema grave per De Rossi, vista l’incidenza del calciatore all’interno della formazione.

Roma-Napoli, tante assenze per De Rossi: di chi si tratta

Oltre alle condizioni dubbie di Lukaku – nel caso in cui non dovesse farcela dovrebbe esserci spazio per Abraham – la Roma dovrà fare i conti con altre due assenze importanti: Paredes e Llorente. Contro il Bologna i due calciatori diffidati hanno rimediato un ulteriore cartellino giallo, che non gli permetterà di prender parte alla trasferta del Maradona. Una settimana cruciale per i giallorossi. Il bilancio finale della stagione dipenderà tanto da questi sette giorni, e senza Lukaku tutto può prendere una piega diversa.