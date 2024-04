UFFICIALE – Napoli-Roma, parte la vendita libera: un settore sarà inagibile

Napoli-Roma, è partita la vendita libera dei biglietti per il big match, un settore sarà inagibile: la motivazione comunicata dal club

Domenica 28 aprile alle ore 18:00 andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona Napoli-Roma. Il match in questione è forse l’ultima spiaggia per gli azzurri per continuare a sperare in una miracolosa qualificazione in Champions League. Tuttavia, anche una vittoria contro i giallorossi potrebbero non bastare.

Ieri il Napoli ha comunicato, sul proprio sito ufficiale, che la vendita libera sarebbe slittata. Inizialmente prevista per ieri, lunedì 22 aprile alle 12:00, i tifosi azzurri hanno potuto liberamente acquistare i tagliandi a partire da oggi martedì 23 aprile alle 16:00, sul consueto portale TicketOne.it.

Bigleitti Roma-Napoli: quale settore sarà inagibile

Il club ha inoltre comunicato, che non saranno messi in vendita tagliandi per il seguente settore: Curva B inferiore. Di seguito un estratto della nota ufficiale del club partenopeo:

“La SSC Napoli informa i propri tifosi che, in occasione della partita Napoli vs Roma di Domenica 28 aprile ore 18:00, l’anello inferiore della Curva B non sarà disponibile in quanto soggetto a lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Napoli. Di conseguenza, non sarà possibile acquistare biglietti in questo settore, mentre a tutti i sottoscrittori di abbonamento nel settore in oggetto verrà assegnato un posto equipollente in Curva A anello inferiore“.

Lo stop delle vendite è quindi dovuto a lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Napoli. Di seguito anche la procedura, riservata agli abbonati in Curva B inferiore, per acquisire un tagliando equipollente in Curva A inferiore:

“Entro le ore 13.00 di venerdì 26 aprile, ogni abbonato di curva B inferiore riceverà dall’indirizzo noreply@ticketone.it all’ indirizzo e-mail indicato in fase di sottoscrizione della fidelity card il nuovo segnaposto che dovrà esibire al momento dell’accesso all’impianto attraverso i gate 21-23-24 della curva A anello inferiore, unitamente alla fidelity card sulla quale è caricato l’abbonamento e al documento d’identità”.

Roma-Napoli, non manca il supporto dei tifosi: il dato sulle vendite

Nonostante i risultati deludenti della squadra, il supporto del caloroso tifo partenopeo non sta mancando. A Empoli sì c’era clima di contestazione, con i calciatori che hanno ascoltato le lamentele degli ultras al termine della gara, ma il settore ospiti era praticamente pieno. Segnali importanti arrivano dai tifosi anche dalle vendite dei biglietti per Napoli-Roma.

Dalla pagina dedicata all’acquisto dei tagliandi del portale TicketOne.it si evince che il Maradona sarà in gran parte occupato. Nessun settore, a parte la Curva B inferiore – che sarà inagibile per la gara – e i Distinti inferiori sono esauriti. Ultimi posti rimanenti in Curva B superiore e disponibilità basse per tutto il resto dei settori.