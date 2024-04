Occhio Napoli, il Milan si tuffa sull’obiettivo azzurro: valutazione altissima

Sono diversi i nomi seguiti dal Napoli per rinforzare l’organico in vista della prossima stagione. Il Milan insidia gli azzurri per un obiettivo di mercato.

La stagione si avvia verso il termine, con la finestra estiva di calciomercato che si avvicina all’apertura. Il Napoli sarà uno dei club che per forza di cose dovrà intervenire in maniera massiccia sul mercato, visto che andrà ridimensionato l’intero organico.

Ci saranno diverse cessioni in casa Napoli, con anche qualche big che saluterà gli azzurri in estate. Sul taccuino dei dirigenti azzurri ci sono vari obiettivi per rinforzare la rosa, e per uno di questi si prospetta un duello acceso con il Milan.

Duello Napoli-Milan sul mercato: la valutazione dell’obiettivo dei due club

In casa Napoli si volge lo sguardo già al futuro, con la società che ha già iniziato la pianificazione della prossima stagione. Gli azzurri non possono permettersi di disputare una stagione simile a quella attuale, e per questo motivo si dovrà agire in maniera oculata sul mercato. Sono diversi i giocatori che saranno ceduti dal Napoli, ma ovviamente saranno sostituiti con degli acquisti importanti. Principalmente si dovrà intervenire sul reparto difensivo, che quest’anno ha faticato in una maniera assurda. Il nome individuato dal Napoli per rinforzare il proprio pacchetto arretrato è David Hancko, difensore di proprietà del Feyenoord. Come riporta TuttoMercatoWeb, il Milan si sarebbe inserito nella corsa al difensore slovacco, avviando così un duello di mercato con il Napoli. La prima richiesta del Feyenoord era di 30 milioni, ma la richiesta degli olandesi è lievitata fino a 40 milioni di euro. Una cifra esorbitante, che i due club italiani proveranno a limare.

Si accende dunque il duello di mercato tra Napoli e Milan, che sono pronti a darsi battaglia a suon di milioni per strappare Hancko al Feyenoord. Il club olandese difficilmente si discosterà dalla richiesta monstre di 40 milioni, ma i due club sono pronti a trattare con gli olandesi. La trattativa si potrebbe anche chiudere per una cifra di poco al di sotto dei 40 milioni, con eventuali bonus inclusi. Ovviamente il duello non sarà solamente tra i due top club italiani, visto che su Hancko c’è l’attenzione di vari top club europei. Il Napoli potrebbe però finire indietro nelle idee di Hancko, che potrebbe preferire dei club che disputano la Champions League. Gli azzurri però non vogliono mollare la presa, e proveranno a strappare il si del difensore slovacco presentandogli un progetto ambizioso e a lungo termine.