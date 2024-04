Napoli-Roma, arriva il duro provvedimento: c’è l’ufficialità

Domenica alle ore 18:00 il Diego Armando Maradona sarà teatro del big match Napoli-Roma. Arriva l’ufficialità di un provvedimento severo per questa sfida.

Il Napoli dopo la brutta sconfitta rimediata contro l’Empoli proverà a ripartire nella gara contro la Roma, anche se si prospetta una sfida dura. Anche i giallorossi sono reduci dalla sconfitta cocente contro il Bologna, ed inoltre giovedì dovranno disputare il recupero contro l’Udinese.

Alla sfida la Roma si presenterà con maggiori fatiche rispetto agli azzurri, ma occhio a sottovalutare ogni singolo aspetto. Intanto per il big match di domenica è stato preso un duro provvedimento, con l’ufficialità arrivata pochi istanti fa.

Napoli-Roma, preso un duro provvedimento: arrivata l’ufficialità

Prosegue il lavoro a Castel Volturno del Napoli in vista del big match di domenica contro la Roma. Intanto i giallorossi non possono ancora proiettarsi verso la gara contro gli azzurri, visto che prima si dovrà affrontare il recupero contro l’Udinese. Per la gara del Diego Armando Maradona si prospetta un clima rovente, visto che sarà un big match delicato per entrambe le squadre. Il Napoli è alla ricerca di un risultato positivo dopo l’ultima sconfitta per consolidare un posto in Europa. La Roma invece cercherà di guadagnare punti importanti per allungare sull’Atalanta in vista di un posto in Champions League. Purtroppo però per Napoli-Roma è arrivato un duro provvedimento da parte del Prefetto di Napoli. Il Prefetto, Michele Di Bari, ha disposto il divieto della trasferta a Napoli per i residenti nel Lazio. Il tutto è stato reso noto in un comunicato:

“Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, informa che, in relazione alla partita di calcio, “Napoli – Roma” in programma domenica 28 aprile 2024 presso lo stadio “Diego Armando Maradona”, è stata adottata la seguente prescrizione: “divieto di vendita di tagliandi ai residenti nella regione Lazio”. Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina del scorso 11 aprile, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Arriva dunque il divieto della trasferta per i tifosi residenti nel Lazio, che non potranno assistere alla gara all’interno del Maradona. Il provvedimento è stato adottato per evitare tafferugli e scontri tra i tifosi di Napoli e Roma, che già in diverse occasioni son stati protagonisti in negativo di “battaglie” fuori dal campo. Purtroppo gli avvenimenti degli scorsi anni hanno pesato, e quindi costretto il Prefetto di Napoli ad adottare questa misura cautelare.