Mercato Napoli, l’acquisto non ha convinto: cessione immediata

La prossima finestra di mercato vedrà molti cambiamenti in casa Napoli, con diversi addii. Un acquisto ha deluso le aspettative, e si valuta l’addio in estate.

La stagione del Napoli è stata totalmente al di sotto delle aspettative, con la squadra che ha avuto un crollo verticale dopo la conquista dello scudetto nella scorsa stagione. Nessun azzurro è riuscito a compiere una stagione dignitosa, con ognuno che ha avuto le proprie difficoltà.

Un azzurro in particolare ha deluso le aspettative della dirigenza, che puntava molto su di lui per questa stagione. Si valuta la possibile cessione nel corso della sessione estiva di mercato.

Mercato Napoli, si valuta la cessione per un acquisto

In casa Napoli ci si aspettava una stagione ben diversa da quella disputata, soprattutto visto il successo netto nella scorsa annata. Purtroppo però non è stato così, con gli azzurri che hanno pagato anche vari errori della società, che non è stata in grado di allestire una squadra che potesse competere nuovamente per lo scudetto. I colpi estivi ed invernali non hanno inciso, ed anzi hanno deluso le aspettative che si ponevano su di loro. Tra gli acquisti che non hanno convinto c’è anche Jens Cajuste, arrivato la scorsa estate al Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il centrocampista svedese potrebbe arrivare la cessione dopo una sola stagione in azzurro, visto che il suo rendimento non ha convinto nessuno. Il Napoli prenderà dunque in considerazione qualsiasi offerta che arriverà per Cajuste, che finisce nella lista dei possibili partenti in estate.

Una bocciatura pesante per lo svedese, che però non ha impattato con l’ambiente azzurro. Cajuste era stato preso per essere il primo a subentrare a gara in corso, soprattutto per far rifiatare Anguissa. Il rendimento dello svedese è stato altalenante, con continui alti e bassi che pian piano l’hanno spinto sempre più lontano dal campo di gioco. Difatti se all’inizio Cajuste beneficiava di maggior minutaggio, con il passare delle partite i suoi minuti in campo sono diventati sempre meno. Il Napoli sperava che lo svedese potesse esplodere definitivamente all’ombra del Vesuvio, visto che di lui né parlavano un gran bene. Purtroppo non è stato così, con Cajuste che ha deluso le aspettative che la dirigenza poneva su di lui, soprattutto in ottica futura. Il centrocampista svedese è dunque finito nella lista dei possibili partenti, visto che il Napoli rifletterà attentamente su ogni offerta che gli sarà presentata per lo svedese. Dunque dopo una sola stagione al Napoli, potrebbe essere già giunta al capolinea l’avventura di Cajuste in azzurro.