Erede Osimhen, non solo David: il piano B arriva dalla Serie A

Il Napoli è pronto a salutare Victor Osimhen al termine della stagione. Il presidente De Laurentiis avrebbe già individuato l’erede per l’attacco.

La stagione del Napoli non è stata per nulla esaltante, motivo per il quale non è da escludere una possibile rivoluzione al termine dell’annata. Ovviamente, il mercato in entrata sarà condizionato dagli arrivi del nuovo allenatore e del direttore sportivo, con quest’ultimo ruolo che dovrebbe essere ricoperto da Giovanni Manna. Il giovane dirigente lascerà la Juventus per sposare il progetto azzurro, in modo tale da provare a creare una squadra all’altezza degli obiettivi prefissati.

La volontà del club è chiara: tornare a competere ad alti livelli. Per fare ciò, sarà ovviamente necessario intervenire sul mercato in entrata con diversi colpi. Prima di ingaggiare nuovi uomini, però, dovranno essere risolte alcune situazioni interne. Infatti, al momento, uno dei rebus più grandi riguarda il futuro di Victor Osimhen. Quest’ultimo ha rinnovato il proprio contratto con il Napoli, ma la cessione è ormai dietro l’angolo. Al momento, è presente una clausola da circa 120 milioni di euro che permetterebbe agli azzurri di avere la giusta liquidità per puntare un nuovo obiettivo per il reparto offensivo.

Erede Osimhen, spunta un nuovo nome per il Napoli: le ultime

Il Napoli ha già iniziato da diversi mesi i casting per l’attacco. Una volta conclusa la cessione del nigeriano, il club azzurro sarà pronto a fiondarsi sull’erede, il quale avrà l’arduo compito di rimpiazzare l’ex Lille. Il presidente De Laurentiis avrebbe individuato diversi profili, ma al momento non c’è alcuna trattativa avanzata. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” nelle ultime ore un nuovo calciatore è entrato in orbita Napoli. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Per quel che riguarda i centravanti, poi, in Italia comincia a stuzzicare interesse la posizione di Retegui, argentino d’Italia del Genoa, ma la storia più nota e stuzzicante arriva da oltreoceano: in prima fila, nella lista del dopo Osimhen, c’è sempre il canadese David del Lille, un cannoniere furbo e veloce, una macchina da gol”.

L’attaccante del Genoa e della Nazionale Italiana ha dimostrato di essere pronto per il salto di qualità. Al momento, si tratta di una pedina inamovibile nello scacchiere di Alberto Gilardino. I contatti con il club ligure non sono ancora iniziati, ma il presidente De Laurentiis potrebbe decidere di anticipare la concorrenza degli altri club velocizzando il tutto.