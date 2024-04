Clima teso in casa Napoli, il gesto di Di Lorenzo sorprende tutti: avete saputo?

Il clima in casa Napoli è tutt’altro che sereno. Il capitano, Giovanni Di Lorenzo si è reso protagonista di un gesto importante dopo la sconfitta con l’Empoli.

La stagione del Napoli continua ad essere molto complessa. L’avvento di Francesco Calzona in panchina non ha portato gli effetti sperati, motivo per il quale il ritardo in classifica appare ormai insormontabile. La sconfitta contro l’Empoli ha “costretto” gli azzurri ad abbandonare il sogno Champions League. Infatti, con ogni probabilità i Campioni d’Italia uscenti non parteciperanno alla massima competizione europea. Si tratta ovviamente di un obiettivo fallito, sopratutto a causa delle tante prestazioni sottono del gruppo squadra.

A tal proposito, nella stagione in corso, ciò che molto spesso si è intravisto è stato l’atteggiamento del tutto sbagliato da parte dei protagonisti dello scudetto. Infatti, gli azzurri non hanno mai dato l’impressione di voler “lottare” fino alla fine per ripetersi. Ciò, si è intravisto nuovamente nella sfida di sabato contro l’Empoli. Infatti, la sconfitta al Castellani ha indotto il capitano Giovanni Di Lorenzo a compiere un gesto importante in vista degli ultimissimi impegni in Serie A.

Di Lorenzo autore di un gesto importante: l’idea del capitano

Giovanni Di Lorenzo è uno degli uomini che più è mancato in questa stagione. Il terzino azzurro ha spesso faticato, motivo per il quale la difesa è stata tutt’altro che impenetrabile. Come riportato da “La Repubblica” il capitano ha intuito il momento difficile della squadra, motivo per il quale si è reso protagonista di un gesto molto importante. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Ognuno per sé è diventato il leit motiv di Castel Volturno, dove gli azzurri si sono ritrovati ieri pomeriggio per riprendere la preparazione, in un clima a metà strada fra smobilitazione e mestizia. Per dare il buon esempio e una scossa il capitano Giovanni Di Lorenzo si è presentato con due ore e mezza di anticipo al Training Center, dove si sono radunati anche tutti i dirigenti e ha fatto arrivare comunque la sua voce pure Aurelio De Laurentiis, impegnato a Roma nei preparativi per la sua audizione di stamattina a Palazzo Chigi sullo stadio a Bagnoli”.

Nonostante le numerose critiche nei suoi confronti degli ultimi giorni, Giovanni Di Lorenzo ha ancora una volta dimostrato di essere un grande professionista oltre che un grande uomo. I tifosi hanno chiesto a gran voce di togliere la fascia da capitano, Di Lorenzo ci ha sempre messo la faccia sia nei momenti positivi che in quelli negativi e da vero capitano sta provando a ricompattare il gruppo per cercare di chiudere con dignità una stagione fallimentare.