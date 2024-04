Buongiorno-Napoli, svelato il retroscena: la notizia sul futuro

Calciomercato Napoli, retroscena sulla trattativa che porta ad Alessandro Buongiorno del Torino: l’indiscrezione di mercato

L’ultima giornata di Serie A ha visto il Napoli sconfitto in casa dell’Empoli. Un’altra prova deludente dei ragazzi di mister Calzona, che di fatto possono salutare le speranze di accedere alla prossima Champions League. Per ottenere un pass qualificazione serve un’impresa impossibile.

Senza la qualificazione si prospetta un’estate di grossi cambiamenti in casa Napoli. A partire dal direttore sportivo – con Manna in pole per assumere il ruolo – e dall’allenatore. Anche la rosa, ovviamente su indicazione del nuovo tecnico subirà profondi cambiamenti.

Il reparto più attenzionato dalla squadra di mercato azzurra è senza dubbio la difesa, forse anche quello più in difficoltà durante tutta questa stagione. Ecco quindi che i tifosi aspettano un grande colpo proprio in questa zona di campo. Il nome che più piace è certamente quello di Buongiorno, giovane centrale del Torino.

Calciomercato Napoli, retroscena sul contatto con Buongiorno

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport il difensore della Nazionale e del Toro è uno dei più ambiti sul mercato. Non solo il Napoli ha intenzione di tentare l’affondo in estate, non mancano infatti le attenzioni delle altre big italiane. Tuttavia, il quotidiano svela un retroscena: De Laurentiis ha già sondato il terreno quest’inverno.

La richiesta di 40 milioni di euro da parte del Torino ha poi frenato il Napoli dall’affondare il colpo decisivo. La trattativa si è quindi conclusa con un nulla di fatto. Gli azzurri hanno preferito aspettare l’estate e valutare anche altre opportunità. Inoltre, come detto in precedenza, la concorrenza per Buongiorno è agguerrita.

Napoli, per la difesa si defila Buongiorno: le altre possibilità

A causa di questi fattori, le possibilità di vedere Buongiorno con la maglia del Napoli la prossima stagione sono ridotte al minimo. Sembra alquanto difficile che in estate si arrivi ad un accordo definitivo, le richieste di Cairo sono molto alte e il Napoli non è propenso ad imbastire un investimento tale.

Ecco quindi che salgono le quotazioni di altri target, anche meno conosciuti, in pieno stile Napoli, come quello di David Hancko, centrale slovacco in forza al Feyenoord. Poche settimane fa emissari del Napoli hanno osservato il centrale classe 1997 in Olanda, le cifre richieste dal club olandese sono sicuramente più abbordabili ed è tra i nomi in pole per rinforzare la difesa azzurra quest’estate.