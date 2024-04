Verso Napoli-Roma, annuncio a sorpresa: c’entrano i tifosi

Si avvicina il match di Serie A tra Napoli e Roma: il club partenopeo, attraverso un comunicato ufficiale: fa un importante annuncio sui biglietti.

Dopo la pessima figura fatta contro l’Empoli al Castellani, la squadra di Francesco Calzona è chiamata quantomeno a dare un po’ di dignità a questo finale di stagione.

Attualmente, pare, che la situazione attorno al Napoli sia disastrosa. Negli ultimi giorni, infatti, sono emersi diversi retroscena riguardo ciò che è accaduto durante e subito dopo il match contro i toscani. De Laurentiis avrebbe attaccato uno ad uno i giocatori durante l’intervallo. La squadra, invece, avrebbe dato vita ad alcune accese discussioni negli spogliatoi e soprattutto avrebbe chiesto a Calzona di sostituire Natan, indicando il brasiliano come l’unico colpevole della disfatta azzurra.

Insomma, la situazione è critica e i tifosi dovranno portare pazienza fino al termine della stagione. In estate, poi, ci sarà rivoluzione e la speranza è che si possa tornare competitivi già dal prossimo anno. Nel frattempo, però, c’è un finale di stagione delicato e per questo motivo c’è bisogno del massimo impegno da parte di tutti.

La prossima sfida di campionato sarà contro la Roma e la SSC Napoli ha fatto un importante annuncio sui biglietti.

Nel corso dell’anno, nonostante i risultati e le prestazioni indecorose, i tifosi non hanno mai fatto mancare il proprio supporto alla squadra. Anche contro la Roma, dunque, lo stadio sarà gremito per assistere al match, ma c’è un’importante novità.

Secondo quanto comunicato dal Napoli, infatti, la vendita libera dei tagliandi è stata posticipata a domani, martedì 23 aprile alle ore 16. La vendita, inizialmente, era prevista per oggi alle ore 12.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

SSC Napoli informa i propri tifosi che l’inizio della vendita libera dei biglietti per la partita Napoli-Roma, inizialmente prevista per oggi alle 12:00, sarà posticipata a domani, Martedì 23 Aprile 2024 alle ore 16:00. Le promozioni per la tribuna family, per la tribuna young e per i tifosi con disabilità saranno attive da Mercoledì 24 Aprile alle ore 12:00. Ricordiamo che la partita si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona Domenica 28 Aprile alle ore 18:00.

Non è il primo posticipo per la vendita dei tagliandi in occasione di Roma-Napoli. Già settimana scorsa, infatti, venne posticipata la vendita per i possessori di fidelity. Il motivo è da ritrovare nelle tempistiche con il calendario della Roma molto fitto tra match di Europa League contro il Leverkusen e il recupero del match contro l’Udinese. Posticipando la vendita libera, dunque, i possessori di fidelity avranno un giorno in più per poter usufruire dei propri vantaggi.